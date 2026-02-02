Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?2 комментария
Владельца сауны в Прокопьевске арестовали после гибели подростков
Предпринимателя Алексея Долгачева, хозяина сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять несовершеннолетних, отправили в СИЗО на время расследования по решению суда.
Центральный райсуд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бизнесмена, передает РИА «Новости».
Обвиняемый останется под стражей до 31 марта 2026 года. Защита просила о более мягких ограничениях, однако суд поддержал позицию прокуратуры.
Мужчина арестован на месяц и 30 суток, до 31 марта 2026 года.
Ранее администратора сауны Прокопьевска Елену Селищеву отправили под домашний арест. Селищева отказалась считать себя виновной в трагедии.
Напомним, при пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков.