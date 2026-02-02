Владельца сауны в Прокопьевске арестовали после гибели подростков

Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

«Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

«Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.