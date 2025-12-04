Российский турист умер на отдыхе в турецкой Аланье

Российский турист умер в гостинице курорта Аланья

Tекст: Мария Иванова

Российский турист скончался во время отдыха на курорте Аланья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

По информации агентства, «состояние 68-летнего Виктора Бабушкина, отдыхавшего с семьей, ухудшилось в гостинице в районе Тюрклер. Персонал гостиницы вызвал экстренные службы. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти».

Причины внезапного ухудшения состояния туриста пока неизвестны. В данный момент турецкие правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств случившегося.

Сообщается, что родственники погибшего получили необходимую помощь от администрации гостиницы. Российские дипломаты информированы о произошедшем и находятся на связи с местными властями.

Напомним, в ноябре в Турции россиянин погиб после падения с парапланом со скалы.

В конце октября российский гражданин умер во время отдыха на турецком курорте Аланья.

До этого российский турист скончался после купания в Аланье.