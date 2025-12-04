Российский турист умер на отдыхе в турецкой Аланье

Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.15 комментариев
Российский турист умер в гостинице курорта Аланья
В Турции в одном из отелей курортного города Аланья скончался 68-летний гражданин России, который отдыхал вместе с семьей.
Российский турист скончался во время отдыха на курорте Аланья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IHA.
По информации агентства, «состояние 68-летнего Виктора Бабушкина, отдыхавшего с семьей, ухудшилось в гостинице в районе Тюрклер. Персонал гостиницы вызвал экстренные службы. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти».
Причины внезапного ухудшения состояния туриста пока неизвестны. В данный момент турецкие правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств случившегося.
Сообщается, что родственники погибшего получили необходимую помощь от администрации гостиницы. Российские дипломаты информированы о произошедшем и находятся на связи с местными властями.
Напомним, в ноябре в Турции россиянин погиб после падения с парапланом со скалы.
В конце октября российский гражданин умер во время отдыха на турецком курорте Аланья.
До этого российский турист скончался после купания в Аланье.