Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По ее данным, в партии произошел «большой раскол», в связи с чем отбывающий наказание в тюрьме в Рустави Саакашвили инициировал процесс смены председателя.

Причина раскола не уточняется, в самой партии пока это не комментировали.

«Имеди» сообщает, что нынешнего председателя Тинатин Бокучаву сменит один из партийных лидеров Леван Саникидзе, представляющий новое поколение ЕНД.

В 2026 году КС Грузии рассмотрит иск правящей «Грузинской мечты» о запрете трех радикальных партий, включая «Единое национальное движение».

Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.