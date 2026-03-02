  • Новость часаУмар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня

    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника

    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Иран нанес новый удар по базам США на Ближнем Востоке
    Иран нанес новый удар по базам США на Ближнем Востоке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран применил ракеты и беспилотники для новых атак на американские военные базы на Ближнем Востоке, сообщило агентство Fars.

    Иран вновь нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает ТАСС, ссылаясь на агентство Fars. В сообщении сказано, что для атак использовались как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

    По данным агентства, удары были зафиксированы сразу в нескольких странах региона, включая Бахрейн, Кувейт, а также Абу-Даби и Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и столицу Катара Доху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Bloomberg сообщил, что у США и Израиля могут скоро закончиться ракеты-перехватчики. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    2 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    The Washington Post: Первые потери в войне с Ираном усилили опасения о ПВО США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых на фоне массированных ударов по более чем 1000 целям в Иране обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США, пишет The Washington Post.

    Трое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в результате иранского контрудара, сообщает The Washington Post. Это первые потери США в новой кампании против Ирана, которые усилили обеспокоенность по поводу способности ПВО США защищать личный состав в регионе.

    По данным Центрального командования ВС США, еще несколько солдат получили легкие осколочные ранения и сотрясения, сейчас они возвращаются к службе. Официально не уточняется, где именно погибли военнослужащие, что стало отступлением от обычных процедур Пентагона при информировании о боевых потерях. Источники издания отмечают, что погибшие входили в подразделение обеспечения, базировавшееся в Кувейте.

    Президент Дональд Трамп в обращении из Белого дома назвал погибших «теми, кто принес высшую жертву ради страны» и подчеркнул: «К сожалению, жертв, вероятно, будет больше, прежде чем всё закончится». По словам Трампа, нынешняя операция может продлиться до четырех недель. С начала военной кампании США и Израиль нанесли удары более чем по 1000 целям в Иране, включая корабли, подлодки, ракетные комплексы и центры управления Корпусом стражей исламской революции.

    Несмотря на массированные удары, иранские силы продолжили запускать десятки ракет и беспилотников по американским объектам и союзникам в разных странах Ближнего Востока. Источники The Washington Post отмечают, что после гибели верховного лидера Ирана ситуация остается крайне напряженной, командование обеспокоено растущей угрозой со стороны «Шахедов» – дронов, которые сложно перехватывать штатными средствами ПВО.

    По данным собеседников издания, в Пентагоне и среди части администрации усиливаются опасения, что конфликт может затянуться, что приведет к исчерпанию запасов американских ПВО и боеприпасов. Как заявил конгрессмен Адам Смит, «ресурсы США серьезно истощены, а возможностей провести паузу и восполнить их попросту нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и на территории Ирака. Bloomberg отметил, что США и Израиль могут скоро столкнуться с истощением запасов ракет-перехватчиков. Иран осуществил ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские и украинские специалисты выдвинутся на Ближний Восток, чтобы содействовать государствам Персидского залива в отражении атак БПЛА из Ирана, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Стармер отметил необходимость усиления безопасности союзников перед лицом растущих угроз, передает «Газета.Ru».

    По его словам, эти британские и украинские специалисты будут помогать странам Персидского залива «сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют».

    Напомним, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Позднее иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле.

    2 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США

    Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

    Иран отказался от переговоров с США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

    «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

    Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

    Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

    Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    2 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
    NYT: Иран смог поразить шесть военных объектов США на Ближнем Востоке
    @ U.S. Air Force/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли серьезный ущерб американской военной инфраструктуре в нескольких странах Ближнего Востока, пишут американские СМИ.

    Анализ спутниковых снимков и видеозаписей показал, что Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов, пишет New York Times.

    Под огнем оказались военные сооружения в Бахрейне, Ираке, ОАЭ и три площадки в Кувейте.

    В Манаме пострадал штаб Пятого флота ВМС США, где были уничтожены терминалы спутниковой связи и повреждены здания. На авиабазе Али ас-Салем в Кувейте обрушились крыши нескольких строений, а в иракском Эрбиле горели четыре объекта.

    Американские чиновники заявили о гибели трех военнослужащих и ранении пятерых при ударе по лагерю Арифджан. Также задымление зафиксировано в зоне отдыха ВМС в порту Джебель-Али в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран атаковал военные базы США в семи государствах Ближнего Востока. Военно-воздушные силы страны нанесли удары по американским объектам в Персидском заливе и Ираке.

    2 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз

    Politico: В странах ЕС произошли разногласия на фоне кризиса вокруг Ирана

    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз
    @ Wolfgang Maria Weber/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне эскалации конфликта с Ираном Еврокомиссия соберет чрезвычайное совещание, а страны ЕС продолжают расходиться в оценках ситуации, сообщает Politico.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созовет в понедельник экстренное совещание Европейской комиссии по вопросам безопасности в связи с ростом напряженности вокруг Ирана, передает Politico.

    Решение принято после того, как министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать единую позицию по совместному заявлению относительно событий на Ближнем Востоке.

    В последние дни страны ЕС проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков. Особое внимание уделяют Кипру, который оказался под угрозой из-за близости к региону конфликта и сейчас председательствует в Совете ЕС. Кипр инициировал встречу по кризисному реагированию и призвал к координации действий в вопросах безопасности, торговли и энергетики.

    Лидеры Франции, Германии и Британии выступили с более жестким заявлением по сравнению с позицией Евросоюза, заявив о готовности принять меры для защиты интересов своих стран и союзников, в том числе по уничтожению иранских ракетных и беспилотных возможностей. В то же время глава МИД Латвии отметила приоритеты ЕС: защиту граждан, деэскалацию ситуации и поддержку фундаментальных свобод для народа Ирана при сохранении давления на Россию.

    Разногласия между странами ЕС проявились и в обсуждении формулировок по международному праву и поддержке Украины. Венгрия отказалась подписать итоговое заявление, используя обсуждение для выдвижения претензий по вопросу нефтепровода и финансовой поддержки Киева.

    Обострение произошло после двухдневных американско-израильских бомбардировок Ирана, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели трех американских военных и пожарам в Дубае и Манаме.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о появлении новой надежды для иранского народа после смерти Али Хаменеи.

    Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали к возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала военные разработки исламской республики как угрозу мировой безопасности.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    2 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

    Россияне сообщили о напряженной обстановке в ОАЭ после обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой, сообщили туристы из России.

    По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

    В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

    Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

    К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

    Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

    Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

    Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

    Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

    Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

    Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    2 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км
    США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM дальностью 500 км
    @ United States Central Command

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Командование опубликовало кадры запуска, на которых эксперты опознали ракету Precision Strike Missile, пишет портал The War Zone.

    На снимке, сделанном в ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана, запечатлен старт боеприпаса с установки HIMARS. Аналитики обратили внимание на особое хвостовое оперение и двухсекционный контейнер, отличающий новинку от старых ракет ATACMS.

    Базовая версия PrSM способна поражать цели на дистанции не менее 500 км, что значительно превосходит показатели предшественников. Армия США планирует увеличить дальность полета до 650 км, а в перспективе – до 1 тыс. километров. Для сравнения, максимальная дальность ракет ATACMS составляет около 300 км.

    Новое оружие обладает высокой скоростью, что позволяет эффективно уничтожать системы ПВО и укрепленные объекты противника. Высокая скорость полета также затрудняет перехват ракеты вражескими средствами противовоздушной обороны.

    Применение PrSM в реальном бою может служить сигналом для других потенциальных противников Вашингтона, включая Китай. В настоящее время также ведется разработка противокорабельной версии ракеты, способной поражать движущиеся цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о гибели трех своих военнослужащих в ходе операции «Эпическая ярость». Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики с атаками на крупнейшие города.

    2 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Израиль сообщил о второй за утро ракетной атаке со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные зафиксировали повторный запуск снарядов по территории Израиля, в центральных районах страны снова зазвучали сирены воздушной тревоги.

    Пресс-служба армии обороны Израиля уведомила о фиксации нового ракетного удара, передает ТАСС.

    Это стало уже вторым предупреждением о непосредственной угрозе с воздуха, поступившим за последние 30 минут.

    Предыдущее оповещение было распространено среди населения около 08.00 мск. Сигналы тревоги звучали в ряде центральных районов, включая Тель-Авив. В его окрестностях местные жители впоследствии услышали взрыв.

    Ранее сообщалось, что израильская армия зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана.

    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    2 марта 2026, 10:13 • Новости дня
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что свидетельствует о появлении новой модификации, пишут СМИ.

    ВМС США впервые опубликовали фотографии операции «Эпическая ярость», на которых зафиксирован запуск крылатых ракет Tomahawk с эсминцев класса «Арли Берк», сообщает The War Zone.

    Особое внимание вызвало изображение Tomahawk с необычным глянцевым черным покрытием – ранее такие варианты не демонстрировались. Стандартно ракеты окрашиваются в серый цвет, однако новая раскраска, вероятно, повышает малозаметность изделия.

    Черное покрытие напоминает схожее решение на противокорабельных ракетах AGM-158C LRASM, где оно способствует снижению радиолокационной и инфракрасной заметности. По мнению издания, подобная технология теперь применяется и на последних партиях Tomahawk для повышения их живучести при ударах по морским и наземным целям, особенно при полете на малой высоте над водой. Также отмечается, что в носовой части ракеты сохранен V-образный серый люк воздухозаборника.

    Издание связывает новую окраску с модернизированной версией Maritime Strike Tomahawk (MST) – вариант Block Va, оснащенный многофункциональной системой наведения с инфракрасным искателем и двусторонней системой передачи данных. ВМС США не раскрывали, когда первые экземпляры MST поступили на вооружение, однако публикация фотографий может свидетельствовать о первом боевом применении именно этой модификации.

    Помимо новой окраски, на опубликованных видео замечены Tomahawk с крыльями обратной стреловидности, что также может указывать на дополнительные меры по уменьшению радиолокационной заметности. В материале также предполагается вероятность использования израильских крылатых ракет, однако вероятность этого оценивается как низкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство присвоило военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    В субботу Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.


    2 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    @ United States Central Command

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Впервые применение американских дронов LUCAS в бою подтвердило командование Центрального командования США, передает The War Zone.

    Беспилотники были запущены с земли подразделением Task Force Scorpion Strike в рамках операции Epic Fury совместно с Израилем по целям на территории Ирана.

    Дроны LUCAS представляют собой дешевое ударное средство, стоимость одного – около 35 тыс. долларов, что значительно ниже цены традиционных дальнобойных ракет. Они обладают возможностями автономной координации и подходят для применения в роевых атаках, а также могут быть оснащены терминалами Starlink для сетевых операций. Дальность полета и способность работать за пределами прямой видимости делают их эффективными в обширной зоне ответственности CENTCOM.

    По заявлению представителя Пентагона, дроны созданы на основе иранского Shahed-136, который ранее был получен и изучен американцами. LUCAS также способны запускаться с различных платформ, включая катапульты, ракеты и мобильные наземные системы. Впервые один из этих дронов был испытан с корабля USS Santa Barbara в Персидском заливе.

    Конкретное число использованных дронов, пораженные цели и результаты ударов пока не раскрываются. Однако отмечается, что это первый случай применения таких беспилотников американцами именно против страны-изготовителя исходного прототипа.

    Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики.

    Телеканал NBC сообщил об использовании Вашингтоном ракет Tomahawk и истребителей для атак с воздуха и моря.

    Армия Ирана в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» запустила десятки беспилотников по целям на израильских территориях.

    2 марта 2026, 08:47 • Новости дня
    В Кувейте задержали сбитого Ираном американского пилота

    Сбитого Ираном американского летчика увезли в багажнике в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный летчик, катапультировавшийся из сбитого истребителя, был задержан в Кувейте и увезен силовиками в багажнике автомобиля.

    Кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, который был сбит в небе над государством, передает ТАСС.

    Соответствующие видеокадры распространил иранский телеканал SNN.

    На записи видно, как полицейские общаются на английском языке с мужчиной, который катапультировался после попадания ракеты. Летчик приземлился на территории Кувейта, после чего правоохранители разместили его в багажнике служебной машины.

    Ранее в понедельник иранские военные сбили американский истребитель в небе над Кувейтом.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против Исламской республики.

    2 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии Крозетто втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за экстренный вылет из Дубая, оставив там свою семью.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто оказался в центре скандала после того, как на фоне обострения ситуации вокруг Ирана он спешно покинул Дубай, оставив там свою семью, передает РИА «Новости».

    Крозетто лично рассказал в социальной сети, что заплатил втрое больше стандартного тарифа, чтобы как можно скорее вылететь военным рейсом, подчеркнув, что семья осталась в Дубае по его выбору и понимает причины этого решения.

    Министр выразил возмущение развернувшейся среди итальянских парламентариев полемикой по поводу его действий после атаки на аэропорт Дубая.

    «Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким», – заявил Крозетто.

    Как пишет газета IL Fatto Quotidiano, споры вокруг министра возникли после сообщений о его пребывании в Дубае во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Лидер оппозиционного «Движения пять звезд» Риккардо Риккарди заявил, что инцидент потряс его партию, и по этой причине они намерены направить официальный запрос правительству.

    Ранее глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов.

    Спортсмены из России и других стран также оказались в числе тех, кто не может вылететь из ОАЭ, в том числе теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой для российских туристов.

    2 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    @ Luis M. Alvarez/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи, что спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности во всем мире.

    Американские военные нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.

    До этого американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что ознаменовало резкий переход Вашингтона к тактике открытого физического устранения противников. Эти действия демонстрируют отказ от прежних дипломатических ограничений в пользу прямого силового давления.

    Эскалация конфликта моментально ударила по мировым рынкам: нефть марки Brent подскочила в цене до 82 долларов за баррель. Экономисты прогнозируют, что полное перекрытие стратегически важного Ормузского пролива может взвинтить котировки до 108 долларов. Крупнейшие судоходные компании экстренно приостанавливают транзит, а международные авиаперевозчики отменяют рейсы в ближневосточном регионе.

    «Трамп, похоже, стал тревожно готов использовать огромную военную мощь США без каких-либо ограничений, руководствуясь только тем, что он считает интересами Америки в данный конкретный момент», – заявил бывший советник по нацбезопасности Британии Питер Рикеттс.

    Москва и Пекин жестко осудили действия Вашингтона, назвав их циничным нарушением международных норм, однако Трамп пообещал продолжать операцию до полного достижения целей.

    Союзники США в Европе выражают глубокую обеспокоенность тем, что агрессивный и непредсказуемый подход нынешнего хозяина Белого дома становится новой нормой глобальной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Позже президент США сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства Исламской республики. Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 09:44 • Новости дня
    Из Ирана эвакуировали 39 россиян через азербайджанскую границу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа российских граждан успешно пересекла иранскую сухопутную границу через пропускной пункт «Астана» в ходе организованной эвакуации, сообщило посольство России в Азербайджане.

    Дипломатическое ведомство организовало вывоз соотечественников через сухопутный коридор, передает ТАСС.

    Процесс возвращения людей проходит через пограничный пункт «Астана».

    По последним данным ведомства, на текущий момент рубеж пересекли 39 граждан России.

    До этого государственная погранслужба Азербайджана сообщала об эвакуации группы россиян из Ирана на фоне авиаударов.

    Пентагон ударил по Ирану новейшими ракетами PrSM дальностью 500 км
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    Пакистан нанес авиаудар по бывшей военной базе США Баграм
    Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ
    Умер драматург и режиссер Николай Коляда

    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Нападение Бельгии на «теневой флот России» имеет иранскую подоплеку

    Европейцы провели захват очередного танкера, который они называют принадлежащим к так называемому теневому флоту России. Перед нами не просто очередной акт пиратства, но еще и явно синхронизированное с американо-израильскими ударами средство давления на Иран. Почему? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

