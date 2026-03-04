Захарова назвала позицию Канады по атакам на Иран случаем из медицины

Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.