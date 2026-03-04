Иран нанес ракетный удар по эсминцу США ракетами Qadr и Talaiyeh

КСИР поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции использовал дальнобойные снаряды Qadr 380 и Talaiyeh для поражения цели, передает РИА «Новости»,. Инцидент произошел на дистанции 650 километров от иранского побережья.

«Мощным ударом была завершена ракетная операция ВМС Корпуса стражей исламской революции против одной из стратегических целей США на отдалении более 600 километров от берега в водах Индийского океана», – говорится в заявлении.

Ранее Вашингтон и Израиль атаковали объекты в Иране, что привело к гибели гражданских лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции атаковал танкер-заправщик американской авианосной группы в 700 километрах от порта Чабахар. Иранские военные подтвердили запуск четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн». ВВС исламской республики нанесли удары по базам США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.