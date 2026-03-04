Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин призвал МВД усилить защиту средств на нацпроекты от хищений
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал органы внутренних дел обеспечить надежную защиту средств, выделяемых на национальные цели развития.
Глава государства подчеркнул, что главное внимание следует уделять национальным проектам и программам, направленным на улучшение жизни граждан, передает ТАСС.
«Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищений, от нецелевого использования», – сказал Путин. По его словам, недопустим не только уход средств от целевого назначения, но и их вывод за границу.
Президент отметил, что случаи вывода денег за рубеж, несмотря на принимаемые меры, сохраняются.
Ранее руководитель СК России Александр Бастрыкин отметил важность концентрации усилий на пресечении должностных злоупотреблений при реализации национальных проектов.