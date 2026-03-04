Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения

Путин: Внедрять ИИ в школы нужно без упрощения обучения

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул, что такие изменения должны происходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы не упростить и не исказить саму суть образования, передает ТАСС.

«В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно. Не допускать упрощения и искажения образовательного процесса», – заявил он.

Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

Ранее президент на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.