Державшего сожительницу в заложницах мужчину арестовали на Урале

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 17 января 2026 года мужчину, державшего в заложницах сожительницу и угрожавшего гранатой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал мужчину, который удерживал свою сожительницу в качестве заложницы и угрожал взрывом гранаты, передает РИА «Новости». Согласно решению суда, мужчина останется под стражей до 17 января 2026 года. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы с применением оружия или предметов, использованных в качестве оружия.
По данным Следственного комитета по региону, инцидент произошел вечером в понедельник в одном из многоквартирных домов на улице Малышева в Первоуральске. Мужчина, которому 52 года, удерживал 47-летнюю женщину в квартире, угрожая детонацией гранаты и проявляя агрессию. Жильцов дома эвакуировали, здание оцепила полиция, а следователи возбудили уголовное дело.
Пресс-служба регионального МВД уточнила, что к мужчине на переговоры была вызвана его мать. Позднее выяснилось, что задержанный ранее был осужден за грабеж, разбой и причинение вреда здоровью. На момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
После штурма правоохранители освободили женщину, ей медицинская помощь не понадобилась. Взрывных устройств и огнестрельного оружия у мужчины при себе не нашли. Следствие уточнило, что потерпевшей оказалась сожительница подозреваемого.
