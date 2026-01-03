NYP узнала условие, при котором войск США не будет в Венесуэле

Трамп назвал NYP условие, при котором войск США не будет в Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

Трамп заявил газете New York Post (NYP), что американские войска не будут размещены в Венесуэле до тех пор, пока вице-президент Дельси Родригес, будет «делать то, что мы хотим» после американского рейда, в результате которого президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен.

Трамп сделал это уточнение после пресс-конференции, где он заявил, что «мы будем управлять страной» во время демократического перехода.

На вопрос NYP о том, будут ли «американские войска на месте помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, <...> если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».

«Мы готовы. Знаете, у нас вторая волна, которая намного больше первой. Мы много раз разговаривали с ней [Родригес], и она понимает, она понимает», – добавил Трамп.

Он уточнил, что не рассматривает возможность дополнительных военных действий против Кубы, давнего союзника Венесуэлы, которая сильно зависела от Каракаса в плане экономической поддержки и топлива. Несмотря на заявление в интервью о том, что «доктрина Донро – это доктрина Монро на стероидах».

«Нет, Куба падёт по собственной воле. Куба находится в очень плохом положении. Куба всегда очень зависела от Венесуэлы. Именно оттуда они получали деньги, и они защищали Венесуэлу, но в данном случае это не сработало», – сказал президент США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США Дональд Трамп. Он также сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал.

Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.