Королевский биограф Мортон предсказал спад влияния монархии Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мортон заявил в эфире телеканала Sky News, что ситуация с задержанием младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, может стать переломным моментом для британской монархии, передает ТАСС. По словам Мотрона, страны, где король Британии официально является главой, будут задумываться, хотят ли они видеть Виндзоров своими представителями.

Мортон отметил, что нынешний кризис для королевской семьи серьезнее, чем отречение Эдуарда VIII в 1936 году. Он подчеркнул: «Это поворотный момент для монархии, потому что все эти страны, где во главе стоит [британский] король, задумаются о том, хотят ли они, чтобы криминальная семья Виндзоров отвечала за то, чтобы представлять их страны».

Историк предполагает, что институт монархии в Британии сохранится, однако его влияние ослабнет, как это произошло в Испании после скандалов и ухода с престола Хуана Карлоса I в 2014 году. Он считает, что в будущем британская монархия станет «упрощенной версией» самой себя.

Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией 19 февраля, в день своего 66-летия, и допрошен по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в передаче секретной информации Джеффри Эпштейну, в то время как он занимал пост специального представителя Британии по международной торговле и инвестициям в 2001-2011 годах. После допроса бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, расследование продолжается.

Карл III распорядился допустить полицию к документам брата Эндрю. Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю. Полиция Британии продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника.