Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю

Mirror: Ради задержания Эндрю отключили внутреннюю IT-систему полиции Норфолка

Tекст: Вера Басилая

По данным газеты Mirror, внутренняя IT-система полиции графства Норфолк была отключена в рамках операции по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Карла III, передает РИА «Новости».

По данным издания, это было сделано для того, чтобы избежать преждевременной утечки информации об операции.

Операция была тщательно спланирована, а меры по обеспечению секретности назывались беспрецедентными для местных правоохранителей.

Кроме того, сотрудникам следственного центра в Эйлшеме за несколько дней до рейда было приказано не выходить на работу. При этом полицейских проинформировали лишь о том, что в отделение доставят некую «известную личность», не раскрывая деталей предстоящей операции.

Ранее полиция Британии продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника.

Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был освобожден из-под стражи после задержания по делу о связях с Джеффри Эпштейном.

Британские правоохранители разрабатывали план задержания в строжайшей секретности и не уведомляли Букингемский дворец.