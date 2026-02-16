Politico: Полиция Лондона запретила раскрывать письма о связях Мандельсона

Полиция Лондона попросила остановить публикацию писем о связях Мандельсона и Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Лондонская полиция обратилась к правительству с просьбой временно не публиковать письма, в которых Даунинг-стрит интересуется у бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона о его контактах с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Politico. Издание ссылается на источники, знакомые с ходом расследования.

Запрос полиции связан с продолжающимся расследованием возможных нарушений в работе госслужащих. Представитель столичной полиции пояснил, что процесс исследования обстоятельств дела требует тщательной проверки всех материалов, чтобы публикация не повлияла негативно на следствие или любые дальнейшие действия правоохранителей, передает РИА «Новости».

Окончательное решение о публикации писем остается за правительством и парламентом Британии. Напомним, что после публикации новых файлов Эпштейна стало известно: в 2009 году, находясь на посту министра по делам бизнеса, Мандельсон переслал внутренний правительственный документ Эпштейну, что и стало поводом для начала уголовного расследования со стороны британской полиции.

Также отмечается, что в начале февраля нынешнего года сразу два высокопоставленных сотрудника аппарата британского премьера – Морган Максуини и Тим Аллан – ушли в отставку. Максуини при этом взял на себя всю ответственность за одобрение кандидатуры Мандельсона на пост посла США, выразив при этом полное доверие премьер-министру Киру Стармеру.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в правительстве.

Глава аппарата Кирa Стармера ранее подал в отставку на фоне скандала, связанного с бывшим британским послом Питером Мандельсоном.

Борис Джонсон потребовал тюремного заключения для Мандельсона, которого обвиняют в передаче секретной информации Джеффри Эпштейну.