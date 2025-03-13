FT: Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Financial Times: Дуда предложил США разместить ядерное оружие НАТО в Польше

Tекст: Вера Басилая

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории страны. Это предложение обсуждалось с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда выразил мнение, что американский президент мог бы переместить ядерное вооружение из Западной Европы или США в Польшу, передает ТАСС.

По словам президента Польши, после перемещения границ НАТО на восток в 1999 году, пришло время для аналогичного перемещения инфраструктуры НАТО. Он подчеркнул, что такое решение повысило бы безопасность региона. Дуда считает, что размещение ядерного оружия в Польше было бы шагом в сторону укрепления обороны Альянса.

Польский лидер также добавил, что прошло достаточно времени с момента расширения НАТО, и движение ядерного оружия следует за изменением геополитической картины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия, включая участие в инициативе французского ядерного зонтика.

Туск сообщил о планах ввести всеобщую обязательную военную подготовку в стране. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.