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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    5 комментариев
    31 октября 2026, 14:31 • Новости дня

    Премьер Канады Карни поддержал звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Politico: Премьер Канады Карни одобрил звонок Стубба и Стере Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за проведение прямых телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о поддержке президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с Владимиром Путиным, передают «Вести» со ссылкой на интервью политика Politico.

    «Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», – сказал Карни.

    При этом глава канадского правительства отметил неизменность решимости участников так называемой коалиции желающих в вопросе оказания поддержки Украине.

    Телефонная беседа Путина со Стере и Стуббом состоялась 27 октября. В Кремле сообщили, что президент России поделился оценкой ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах, а также обсудил вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Путину по просьбе Киева для организации отдельного канала связи Европы с Москвой. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о рассказе российского лидера зарубежным коллегам о первопричинах конфликта на Украине.

    Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

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    31 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Качиньский назвал ситуацию вокруг суда в Польше госпереворотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер польской оппозиции и партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящие вокруг Конституционного суда страны события как очередной этап государственного переворота.

    «В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота», – передает РИА «Новости» заявление лидера оппозиции Ярослава Качиньского.

    Накануне вечером конфликт вокруг суда обострился. Возле здания собралась толпа протестующих, несколько человек преодолели ограду и попытались ворваться внутрь, однако их задержала полиция, которая вошла на территорию суда.

    При этом премьер-министр Дональд Туск назвал происходящее восстановлением верховенства закона. Его правительство отказывается признавать решения инстанции из-за судей, назначенных в период правления партии Качиньского «Право и справедливость».

    В свою очередь ПиС и лояльные ей судьи не признают полномочия членов суда, которых избрал контролируемый партией Туска Сейм в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Качиньского в призывах начать переговоры о выходе страны из Европейского союза.

    В середине месяца сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 00:35 • Новости дня
    Президент Польши вернулся в Варшаву из-за ситуации с Конституционным судом

    Президент Польши вернулся в Варшаву из-за ситуации вокруг суда

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву на фоне тревожной активности вокруг Конституционного суда страны.

    Глава республики Кароль Навроцкий отменил запланированную поездку в африканскую страну и приземлился в варшавском аэропорту Окенче после 21:00 по местному времени, передает TV Republika.

    Глава президентского кабинета Павел Шефернакер сообщил о срочных переговорах польского лидера.

    «Сразу после возвращения в Польшу президент Республики Польша Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским», – заявил он.

    Визит Навроцкого в Республику Сенегал был частью дипломатических усилий, направленных на получение Польшей статуса постоянного члена G20. Однако планы были внезапно изменены из-за обострения ситуации вокруг Конституционного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящие вокруг Конституционного суда события этапом госпереворота. В пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    В середине октября сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    30 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Глава МИД ФРГ Вадефуль не ответил на вопрос о планах звонка Мерца Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, планируется ли телефонный разговор канцлера Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным.

    Немецкий министр ответил молчанием на вопрос корреспондента агентства о возможности телефонных переговоров лидеров России и Германии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина ответить на телефонный звонок канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Во вторник президент России провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе.

    В середине месяца бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг получение предложений от немецкого правительства стать переговорщиком с Россией.

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    30 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    @ Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Демократической Республикой Конго Феликсом Чисекеди сообщил, что в России хорошо знают, помнят и высоко ценят первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбу.

    Глава государства отметил, что Лумумба был истинным борцом за свободу и независимость африканских народов, передает РИА «Новости». «Вы видите, как почетный доктор Российского университета дружбы народов, видите, что мы помним и очень высоко ценим имя вашего первого премьер-министра вашей страны, истинного борца за свободу и независимость африканских народов Патриса Лумумбы. В России действительно хорошо знают это имя», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

    Накануне российский лидер выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

    В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников третьего саммита Россия – Африка в Москве.

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    31 октября 2026, 04:07 • Новости дня
    Президент Польши с усилием прорвался в Конституционный суд

    TV Republika: Президента Польши не пускали в Конституционный суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Президенту Польши Каролю Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, у которого проходит акция протеста, с усилием он и его сопровождающие смогли проникнуть в здание.

    Польский президент Кароль Навроцкий в сопровождении первого председателя Верховного суда Збигнева Капиньского прибыл к зданию Конституционного суда после полуночи. У входа проходила акция протеста с участием лидеров оппозиции, пишет TV Republika.

    На видеозаписях с места событий видно, как путь польскому лидеру преградила женщина. Она удерживала главу государства в области грудной клетки. Навроцкий попросил дать ему пройти, а затем оттолкнул женщину и вошел в здание.

    Судья Конституционного суда Мацей Берек выложил видео и сообщил в соцсети Х, что преградившая путь президенту женщина – Анна Корвин-Петровская, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя суда после отстранения Богдана Свенчковского.

    Депутат Павел Яблоньский сообщил о прибытии на проспект Шуха нескольких сотен полицейских, вооруженных слезоточивым газом. По его словам, власти готовятся применить силу против мирной демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву. Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящие события очередным этапом государственного переворота.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание суда.

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    31 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Украинского историка поразила дерзость премьера Эстонии в адрес Путина

    Историк Гавришко удивилась отказу премьера Эстонии смягчать риторику о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский историк Марта Гавришко выразила удивление из-за отказа премьер-министра Эстонии Кристена Михала смягчать риторику в отношении президента России Владимира Путина по просьбе США.

    «Белый дом призывает Таллин смягчить риторику в отношении Кремля. Но, по-видимому, Эстония считает, что у нее есть несколько козырей в рукаве», – написала Гавришко в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Она также отметила заразительность фирменной наглости Владимира Зеленского.

    Накануне Михал заявил о необходимости продолжать давление на президента России для смены курса страны. При этом Reuters сообщало о просьбе Пентагона к ряду стран НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву, смягчить антироссийскую риторику из-за угрозы безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России вопреки просьбам союзников.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об агрессивном характере высказываний прибалтийских стран.

     Политолог Станислав Ткаченко сообщил о принятии Белым домом комплексной программы сближения с Россией.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Послы Польши в Китае и Румынии подали в отставку

    Послы Польши в Китае и Румынии ушли в отставку

    Tекст: Катерина Туманова

    Послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох заявили о своей отставке на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны.

    «В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности продолжать исполнять функции посла Республики Польша в Румынии. О моей отставке я проинформировал президента и главу МИД», – передает РИА «Новости» заявление Солоха в соцсети Х.

    Об отставке также сообщил посол в Китае Якуб Кумох. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал завершение миссии Кумоха непрофессиональным.

    Кризис в Конституционном суде Польши и акции протеста вспыхнули в середине октября после того, как сейм избрал Мацея Берека судьей. Президент страны Кароль Навроцкий отказался принимать у него присягу. Конфликт обострился в пятницу вечером, когда на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий его руководителей, а протестующие окружили здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши с усилием прорвался в Конституционный суд страны. До этого Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, так как толпа протестующих попыталась ворваться в здание суда.

    Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящие события очередным этапом государственного переворота.

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    30 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Литва отказалась возобновить транзит белорусских удобрений через Клайпеду

    Премьер Литвы Синкявичюс исключил возобновление транзита белорусских удобрений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс не планирует пересматривать санкции и разрешать транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде.

    По его словам, Литва не собирается пересматривать политику санкций в отношении белорусских удобрений и разрешать их перевозку по территории страны для дальнейшего экспорта, передает ТАСС.

    «Мы являемся независимым государством, проводящим свою политику, понимающим угрозы и в соответствии с этим применяющим санкции. В настоящее время никакого их пересмотра не планируем», – заявил Синкявичюс.

    Он добавил, что на Вильнюс не оказывается никакого давления. Так премьер-министр прокомментировал публикацию издания Politico о попытках администрации США добиться от Литвы возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Сейчас действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза, который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В следующем году Литва будет председательствовать в ЕС. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о работе над масштабной сделкой с Минском по закупке удобрений по ценам ниже канадских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники сообщили об оказании властями США давления на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде.

    В прошлом месяце решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза назвали способным осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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