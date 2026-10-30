Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Bloomberg: Стубб и Стере позвонили Путину вопреки позиции европейских «ястребов»
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева, чтобы дать Европе отдельный канал связи с Москвой, пишет Bloomberg.
Телефонный разговор с Владимиром Путиным, согласованный с американскими представителями, стал первым прямым контактом европейских союзников Украины с российским президентом после звонка президента Франции Эммануэля Макрона в июле 2025 года, пишет Bloomberg.
«Финляндия и Норвегия показывают, что хотят открыть еще один канал коммуникации, чтобы Европа могла получать информацию не только через США, а Россия могла слышать некоторые вещи напрямую», – заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Стубб и Стере отвергли роль нейтральных посредников: финский президент подчеркнул, что работает «на 100% для Украины», а свою задачу пара видит в «офисной» подготовке почвы для переговоров крупных держав.
Стубб и Стере знакомы с 2008 года, когда оба занимали посты министров иностранных дел: первую встречу в Стокгольме финский политик начал с предложения совершить утреннюю пробежку. После вручения Нобелевской премии мира в декабре того же года они отправились на лыжную прогулку в лесах под Осло. Оба учились во Франции – Стубб в Сорбонне, Стере в Sciences Po – и свободно говорят по-французски.
Ранее пара стояла за обращениями к президенту США Дональду Трампу из-за его угроз забрать Гренландию, а затем собрала около 30 лидеров под призывом регулировать продвинутые модели ИИ. Звонок в Москву вызвал критику союзников: премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инициативу «сольной» и призвала не давать российскому президенту лишних возможностей, а глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что разговор «ломает наше единство».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о свидетельстве осознания Европой своего поражения на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии новых запросов на разговоры с Владимиром Путиным от европейских лидеров, кроме Александра Стубба и Йонаса Гара Стере.