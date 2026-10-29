Африканские лидеры прибыли в Кремль на пленарное заседание саммита

Участники саммита Россия – Африка собрались в Кремле на пленарную сессию

Tекст: Вера Басилая

Пленарная сессия пройдет в двух частях в Большом Кремлевском дворце. На первом заседании стороны обсудят приоритеты взаимодействия, совместные проекты и инициативы в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарное сотрудничество и меры поддержки развития государств Африканского континента. Во время второго этапа, который пройдет в формате рабочего завтрака, выступят главы делегаций африканских стран, передает РИА «Новости».

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отмечал, что Владимир Путин выскажется о возрастающей роли стран Африки в международных делах и о новом миропорядке, основанном на принципах многополярности и равенства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

В Грановитой палате Кремля Владимир Путин дал торжественный прием для участников саммита.

На торжественном ужине Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.