Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
Президент Египта поблагодарил Путина за содействие в строительстве АЭС
Ас-Сиси поблагодарил Путина за содействие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на полях саммита БРИКС выразил признательность президенту России Владимиру Путину за российское участие в возведении атомной электростанции «Эд-Дабаа».
Встреча Путина и Ас-Сиси состоялась в Индии во время проведения саммита БРИКС, передает ТАСС. Египетская сторона высоко оценила вклад российской госкорпорации «Росатом» в развитие энергетической инфраструктуры арабской республики.
«Мы реализуем крупные проекты, как, например, АЭС «Эд-Дабаа», и мы благодарны вам за содействие в этом вопросе, за работу Росатома», – заявил ас-Сиси.
В ноябре прошлого года Путин и Ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».
Путин сообщил об успешном ходе возведения станции.
Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи.