В Москве завершился II Всероссийский съезд родительских комитетов

Tекст: Валерия Городецкая

Вопросы воспитания, безопасности и семейных ценностей обсудили 8 сентября участники II Всероссийского съезда родительских комитетов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особое внимание уделили здоровью и эмоциональному состоянию детей.

«Этот год в системе образования был объявлен Годом дошкольного образования. Он был посвящен важному периоду для формирования личности ребенка. Дальше мы будем заниматься вопросами, которые позволяют нам формировать у детей культуру здоровья. 2027 год мы объявляем Годом здоровья школьников и рассчитываем на то, что вы также максимально включитесь в реализацию его мероприятий», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр также сообщил о скором запуске телефона доверия, куда школьники смогут обращаться в сложных ситуациях. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула необходимость совместных действий государства, школы и семьи для профилактики травли.

На съезде затронули темы семейного воспитания, личного примера родителей и цифровой безопасности детей. Завершилось мероприятие встречей с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым и Оксаной Домниной. Съезд объединил 600 представителей родительского сообщества из всех 89 регионов страны.

Накануне в Москве стартовал второй Всероссийский съезд родительских комитетов.

Первое заседание данного консультативного органа при Минпросвещения прошло в декабре 2024 года.

В прошлом году министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с родителями вопросы воспитания на площадке Национального центра «Россия».