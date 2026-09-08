Цена меди на бирже Comex достигла исторического максимума

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость фьючерса на медь с поставкой в декабре 2026 года достигла исторического максимума на бирже Comex, передает ТАСС. По состоянию на 16.19 по московскому времени, цена фьючерсов увеличилась на 2,85%, достигнув отметки в 6,873 доллара за фунт.

Ближе к вечеру, к 18.27 по московскому времени, темпы роста немного снизились. Цена составила 6,844 доллара за фунт, показав рост на 2,41%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года цена меди на Лондонской бирже металлов впервые превысила отметку в 12 тыс. долларов за тонну.

Днем ранее стоимость этого металла достигла рекордных 11,993 тыс. долларов.

В январе текущего года фьючерсы на серебро на бирже Comex обновили исторический максимум.