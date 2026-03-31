Песков заявил о росте цены мира для Киева в будущем

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил на брифинге, что Владимир Зеленский должен сейчас выйти на устойчивое мирное урегулирование, а не на временное перемирие, передает ТАСС.

Он также отметил, что если решение не будет принято сейчас, позже Киеву придется «принимать это решение более дорогой ценой».

Ранее Песков сообщил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского о возможном продолжении конфликта на три года противоречат его словам о стремлении к миру.

Условия мирного соглашения обсуждаются на фоне предложения США предоставить Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от всего Донбасса в пользу России. Зеленский считает, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на позицию США по конфликту на Украине.