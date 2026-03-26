Песков: Слова Зеленского о конфликте противоречат стремлению к миру

Tекст: Дарья Григоренко

«Они не соотносимы, но я думаю, вам лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счет, а не к нам», – ответил Песков.

Песков также отметил отсутствие прогресса на переговорах по Украине по ключевым вопросам, включая территориальный, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор».

Пресс-секретарь президента России добавил, что несмотря на определённое продвижение в процессе трехсторонних переговоров, основные вопросы, которые критически важны для Москвы, по-прежнему остаются несогласованными. Песков выразил сожаление, что согласия по этим позициям достичь пока не удалось.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

