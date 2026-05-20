Россия и КНР призвали Японию уничтожить оставленное в Китае химическое оружие

Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.