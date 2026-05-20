Россия и Китай договорились увеличить объемы взаимной торговли мясной продукцией
Москва и Пекин планируют нарастить номенклатуру экспорта сельскохозяйственных товаров, включая говядину, свинину и корма для животных, сообщила пресс-служба Кремля.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны будут прилагать совместные усилия к расширению номенклатуры и объемов поставок мясной продукции из эпизоотически благополучных регионов России в Китай, в том числе субпродуктов из говядины и свинины, с соблюдением мер безопасности и на основе анализа рисков, продвигать восстановление поставок в Китай... продукции российских птицеводческих предприятий», – отмечается в тексте.
Помимо этого, ожидается рост импорта китайской сельскохозяйственной продукции в Россию. Речь идет о поставках товаров птицеводческих предприятий и расширении списка компаний, имеющих право экспортировать морепродукты. Государства также намерены углублять взаимную торговлю кормами для животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила рост интереса китайских потребителей к отечественной продукции.
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил готовность наращивать экспорт российских продуктов питания в эту страну.
Отечественные компании увеличили поставки свинины на рынок Китая до рекордных значений.