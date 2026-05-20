Песков назвал встречу Путина с китайским инженером символом близости народов

Подобные контакты демонстрируют высокий уровень развития отношений Москвы и Пекина в гуманитарной сфере, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость общения Владимира Путина с Пэн Паем в ходе официального визита в Китай.

«Они демонстрируют, насколько у нас развитые отношения в гуманитарной сфере. И лишний раз подчеркивают близость людей», – заявил представитель Кремля. Он также обратил внимание на то, что молодой человек выбрал Россию для получения высшего образования и считает эти годы очень счастливыми.

Пэн Пай, родившийся в июне 1988 года, приобрел известность благодаря фотографии с российским лидером, сделанной во время визита Путина в КНР в 2000 году. Впоследствии китаец окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и вернулся работать на родину. По словам Пескова, в Китае много людей с подобным опытом обучения в России.

Помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал эту беседу российского лидера с гражданином КНР.

Глава государства пообщался с 36-летним инженером Пэн Паем в неформальной обстановке в резиденции Дяоюйтай.

Во время разговора Владимир Путин с улыбкой пошутил о прохладном московском климате.

Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.