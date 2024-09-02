Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос тувинского школьника, поинтересовавшегося причинами популярности китайского языка.

«В Китае, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, – отметил Путин. – А у нас – к китайскому». «Члены моей семьи говорят тоже – маленькие – на китайском языке, – привел в пример президент. – Говорят свободно».

Ранее Путин отметил, что значение китайского языка в мире будет только возрастать.