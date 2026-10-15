Путин поручил бережно отнестись к возведению нового моста в центре Петербурга

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин на съезде организации «Деловая Россия» поручил внимательно и бережно отнестись к проекту строительства нового моста в центре Петербурга. А вице-премьеру Марату Хуснуллину нужно будет отдельно доложить о том, как проект повлияет на внешний облик города, передает «Интерфакс».

«Есть большой проект строительства нового моста в центре Петербурга. Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова, потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие. Надо очень внимательно и бережно к этому отнестись», – заявил Путин.

Хуснуллин сообщил, что все материалы уже подготовлены, а на следующей неделе запланирован выезд в Петербург.

«Мы на месте еще раз всё посмотрим и вам всё доложим. Действительно очень важный вопрос, и жителей очень серьезно волнует это, как будет мост проходить, где, какие условия», – сказал вице-премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

Ранее был одобрен проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге. А в августе Главгосэкспертиза там же одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2».