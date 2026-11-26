При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Пашинян исключил уступки России по вопросу евроинтеграции Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не готов идти на уступки России в вопросе евроинтеграции страны.
Армения не станет уступать России на своем пути в Евросоюз, передает Sputnik Ближнее зарубежье. По словам Пашиняна, Ереван не хочет вредить интересам и суверенитету РФ.
«Москва не должна наносить ущерб республике», – добавил премьер-министр.
Ранее в МИД Молдавии сообщили, что введение санкций против России является обязательным условием для вступления в ЕС, поскольку внешняя политика безопасности и обороны страны-кандидата должна совпадать с курсом Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Армении сообщили о намерении оздоровить двусторонние связи с Россией.
В тот же день Молдавия заявила о решении присоединиться ко всем европейским санкциям против России ради единых ценностей с Евросоюзом.
Ранее президент России Владимир Путин указал на возможные последствия курса Армении на вступление в ЕС для участия Еревана в Евразийском экономическом союзе.