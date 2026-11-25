Кушнер: Сотрудничество России и США может изменить ход истории

Tекст: Вера Басилая

«И, думаю, (нужно) завершить (конфликт на Украине) так, чтобы… даже Россия могла работать с США. И я думаю, что это было бы замечательно и могло бы по-настоящему изменить ход истории», – заявил Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

Также спецпосланник отметил, что украинский конфликт превратился в прокси-войну, где европейские страны финансируют и вооружают Киев против России, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Джаред Кушнер назвал восстановление отношений между Россией и Европой главным результатом мирного соглашения по Украине.

В пятницу спецпосланник президента США предложил идею членства Украины в НАТО при условии уступки территорий России.