Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Кушнер счел сотрудничество США и России шансом изменить ход истории
Кушнер: Сотрудничество России и США может изменить ход истории
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что взаимодействие Вашингтона и Москвы способно изменить ход истории и конфликт на Украине нужно завершить так, чтобы Россия могла работать с Соединенными Штатами.
«И, думаю, (нужно) завершить (конфликт на Украине) так, чтобы… даже Россия могла работать с США. И я думаю, что это было бы замечательно и могло бы по-настоящему изменить ход истории», – заявил Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.
Также спецпосланник отметил, что украинский конфликт превратился в прокси-войну, где европейские страны финансируют и вооружают Киев против России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Джаред Кушнер назвал восстановление отношений между Россией и Европой главным результатом мирного соглашения по Украине.
В пятницу спецпосланник президента США предложил идею членства Украины в НАТО при условии уступки территорий России.