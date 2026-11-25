Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
В Италии предрекли «катастрофу на пороге Европы» из-за атак ВСУ в Ливии
Вице-премьер Италии Сальвини осудил атаки украинских дронов в Ливии
Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини выразил глубокую обеспокоенность действиями Киева в ливийских водах, назвав их «эскалацией, которая может перерасти в катастрофу у порога Европы».
По словам Сальвини, удары украинских беспилотников по судам у побережья Ливии стали неожиданностью для итальянских властей.
«Ошеломляет то, что в нескольких километрах от итальянского побережья происходят акты войны», – передает портал Tag24 слова вице-премьера Сальвини в ходе выступления на Форуме инфраструктур Северо-Востока.
Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский при этом требует дополнительных объемов военной помощи на фоне происходящего. Сальвини призвал всех проявлять большую осторожность.
В свою очередь лидер «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте назвал украинские атаки «опасной военной эскалацией». Он подчеркнул серьезность ситуации тем, что правительство Италии не было проинформировано о действиях Киева.
Лидер партии «Альянс зеленых и левых» Анджело Бонелли счел инцидент «фактом неслыханной тяжести».
«Атаковать российское судно или судно другой страны практически перед нашими берегами неприемлемо», – заявил он.
Депутат от Демократической партии Пеппе Провенцано заявил, что его партия выступает против «любой формы эскалации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду командование Ливийской национальной армии сообщило о гибели двух военнослужащих из-за атаки дронов ВСУ на порт Бенгази.
Вице-премьер и глава МИД Италии Таяни выразил обеспокоенность риском распространения украинского конфликта на Средиземноморье.
Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко допустил причастность Британии к атаке Украины на российские суда в Ливии.