Путин выразил надежду на прибыльность развиваемой РЖД защищенной квантовой сети

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым обсудил развитие сети квантовых коммуникаций. Руководитель компании представил доклад о ходе реализации проекта, запущенного по поручению главы государства, передает ТАСС.

«Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, она будет прибыльной», – подчеркнул российский лидер.

Ранее президент неоднократно отмечал стратегическую значимость развития этого направления. По его словам, России необходимо войти в число мировых лидеров в данной сфере. Квантовые технологии позволяют существенно повысить скорость передачи данных, обеспечивая при этом надежную защиту информации и отсутствие потерь сигнала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил о сборке отечественных прототипов квантовых компьютеров.

В середине июля текущего года глава Сбербанка Герман Греф предупредил об уязвимости мировой цифровой инфраструктуры перед новыми вычислительными мощностями.

Для надежной защиты информации японские власти запланировали строительство инновационной оптоволоконной сети с квантовым шифрованием.