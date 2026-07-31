110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Путин выразил надежду на прибыльность развиваемой РЖД защищенной квантовой сети
Президент России Владимир Путин ожидает, что создаваемая компанией система защищенных коммуникаций станет не только технологически полезной для страны, но и экономически эффективной.
Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым обсудил развитие сети квантовых коммуникаций. Руководитель компании представил доклад о ходе реализации проекта, запущенного по поручению главы государства, передает ТАСС.
«Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, она будет прибыльной», – подчеркнул российский лидер.
Ранее президент неоднократно отмечал стратегическую значимость развития этого направления. По его словам, России необходимо войти в число мировых лидеров в данной сфере. Квантовые технологии позволяют существенно повысить скорость передачи данных, обеспечивая при этом надежную защиту информации и отсутствие потерь сигнала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил о сборке отечественных прототипов квантовых компьютеров.
В середине июля текущего года глава Сбербанка Герман Греф предупредил об уязвимости мировой цифровой инфраструктуры перед новыми вычислительными мощностями.
Для надежной защиты информации японские власти запланировали строительство инновационной оптоволоконной сети с квантовым шифрованием.