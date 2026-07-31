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    31 июля 2026, 14:33 • Новости дня

    Путин выразил надежду на прибыльность развиваемой РЖД защищенной квантовой сети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин ожидает, что создаваемая компанией система защищенных коммуникаций станет не только технологически полезной для страны, но и экономически эффективной.

    Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым обсудил развитие сети квантовых коммуникаций. Руководитель компании представил доклад о ходе реализации проекта, запущенного по поручению главы государства, передает ТАСС.

    «Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, она будет прибыльной», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее президент неоднократно отмечал стратегическую значимость развития этого направления. По его словам, России необходимо войти в число мировых лидеров в данной сфере. Квантовые технологии позволяют существенно повысить скорость передачи данных, обеспечивая при этом надежную защиту информации и отсутствие потерь сигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил о сборке отечественных прототипов квантовых компьютеров.

    В середине июля текущего года глава Сбербанка Герман Греф предупредил об уязвимости мировой цифровой инфраструктуры перед новыми вычислительными мощностями.

    Для надежной защиты информации японские власти запланировали строительство инновационной оптоволоконной сети с квантовым шифрованием.

    28 июля 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
    Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость прихода опытных специалистов в верхнюю палату парламента для эффективного развития страны и реальной помощи гражданам.

    Путин обсудил предстоящие политические изменения на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает РИА «Новости». Осенью, 20 сентября, в стране состоятся выборы, которые затронут региональные органы власти и напрямую повлияют на формирование верхней палаты парламента.

    «Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко.

    В ходе беседы российский лидер отметил высокую продуктивность верхней палаты парламента.

    Ранее глава государства назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой для будущих руководителей.

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    29 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    Путин принял отставку Бречалова и назначил Абрамову врио главы Удмуртии
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бречалова и назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову, ранее работавшую в Минсельхозе.

    Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой врио руководителя Удмуртии. Она будет исполнять обязанности до вступления в должность избранного главы Удмуртской Республики, следует из сообщения в Max Кремля.

    Перед назначением Владимир Путин провел встречу с Абрамовой в Кремле.

    «Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?» – поинтересовался президент.

    Абрамова ответила, что в регионе заложен серьезный фундамент для развития, передает РИА «Новости».

    Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии по собственному желанию. Президент Владимир Путин принял его отставку.

    Ольга Абрамова родилась в 1981 году, с 2018 года работала в правительстве республики, дослужившись до должности и. о. председателя правительства. Осенью 2024 года она перешла на должность советника министра сельского хозяйства России.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    29 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Россия гордится участием в создании фиджитала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия гордится своим статусом одной из ведущих спортивных держав и ролью в зарождении фиджитал-движения, создавая все условия для его развития, заявил президент Владимир Путин.

    Путин направил видеоприветствие участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость вклада страны в развитие новых спортивных форматов, передает ТАСС.

    «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – заявил российский лидер.

    Глава государства также напомнил об истории развития направления в стране. Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована в ноябре 2022 года, а дебютные «Игры будущего» состоялись на территории РФ в 2024 году.

    В 2024 году Путин поприветствовал участников первых «Игр будущего» в Казани.

    Позже российский лидер поддержал идею проведения следующих соревнований в Казахстане.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал этот турнир огромным успехом для мирового спорта.

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    30 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин указал на нехватку поликлиник и большой приток мигрантов в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник.

    Путин провел рабочую встречу с Воробьевым в Кремле, они обсудили развитие медицинской инфраструктуры в Подмосковье, включая планы по возведению новых учреждений и комплекса в Балашихе, передает РИА «Новости».

    Оценивая работу областных властей, президент призвал сфокусироваться на первичной помощи.

    «Что касается крупных медцентров – это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области.Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, в этом звене не хватает», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства добавил, что текущих мощностей в данном направлении недостаточно. Андрей Воробьев поддержал позицию президента и подтвердил потребность поликлиник в особом подходе.

    В феврале текущего года Путин призвал учитывать потребность жителей в медицинских учреждениях при застройке новых микрорайонов.

    В прошлом году Путин высоко оценил открывшийся в Подмосковье детский медцентр имени Леонида Рошаля.

    Ранее Путин поручил руководству Московской области уделить особое внимание поликлиникам из-за постоянного прироста населения.

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    28 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин одобрил обновление военно-технических договоров с Астаной и Ташкентом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об обновлении положений договоров о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, сообщают информационные агентства.

    Распоряжения кабмина о соглашениях с Казахстаном и Узбекистаном опубликованы на портале правовой информации.

    Договор с Казахстаном был заключен 24 декабря 2013 года и с тех пор ни разу не уточнялся. Аналогичный документ с Узбекистаном подписали 29 ноября 2016 года, его положения также не пересматривались, передает ТАСС.

    Тематика расширения военно-технического сотрудничества входила в повестку государственных визитов Путина в Казахстан в мае этого года и в Узбекистан в мае 2024 года.

    Действующие соглашения закрепляют общие принципы взаимодействия России с двумя странами в военной сфере. Документы предусматривают широкий спектр кооперации: поставки продукции военного назначения, ремонт и модернизацию вооружений, проведение совместных научных разработок. Также они включают создание совместных производств, подготовку кадров и обмен опытом между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о значении военного сотрудничества России и Казахстана для укрепления стабильности и безопасности в регионе.

    По итогам государственного визита Путина в Казахстан стороны в Астане оформили 15 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

    В январе 2025 года министры обороны России и Узбекистана в Ташкенте подписали план военного сотрудничества на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 годы.

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    29 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: «Игры будущего» всегда будут свободны от двойных стандартов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам III международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», проходящего в Астане.

    Глава государства записал видеообращение, в котором подчеркнул принципы проведения соревнований, передает ТАСС.

    «С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов», – отметил российский лидер. По его словам, турнир всегда будет придерживаться этих идеалов.

    Напомним, министр спорта Михаил Дегтярев прибыл в Астану на третьи «Игры будущего». Путин еще в 2024 году поддержал идею проведения этих соревнований в Казахстане.

    Самый первый международный мультиспортивный турнир стартовал в Казани.

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    29 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Токаева в развитие «Игр будущего»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил роль главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в продвижении фиджитал-движения и «Игр будущего».

    Об этом российский лидер заявил в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира, передает ТАСС.

    «Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи Игры будущего проводятся в Астане», – подчеркнул Путин.

    В 2024 году Путин поддержал идею Токаева о проведении турнира в Казахстане.

    Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко официально анонсировал организацию третьих Игр будущего в этой стране.

    В среду министр спорта Михаил Дегтярев прибыл в Астану на данные международные соревнования.

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    28 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы демографии и поддержка участников спецоперации на поле боя и членов их семей являются важнейшими задачами для всех ветвей власти в России, заявил президент Владимир Путин.

    «Конечно, демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти», – подчеркнул глава государства на встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Президент пояснил, что постоянно говорит об этом и надеется на активное участие Совета Федерации. По его словам, верхняя палата представляет интересы субъектов, откуда напрямую формируются многие воинские подразделения. Глава государства отметил, что все органы власти делают много для поддержки бойцов, однако эта работа остается огромной и требует участия большого числа людей.

    В июне Путин поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации. Ранее глава государства потребовал от губернаторов взять под личный контроль заботу о семьях военнослужащих.

    В конце прошлого года российский лидер обратился к главе Подмосковья с просьбой усилить меры помощи ветеранам.

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    30 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Воробьев доложил Путину о защите Подмосковья от беспилотников

    Воробьев рассказал об усилении защиты критических объектов Московской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Московской области уделяют приоритетное внимание обеспечению безопасности жителей и защите критически важной инфраструктуры на фоне атак беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о мерах по защите региона, передает ТАСС.

    Глава Подмосковья подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан является одной из главных задач властей.

    «У нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Террористические атаки, которые идут, – и в жилые дома попадают беспилотники, – заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения», – сказал губернатор. По его словам, защита критически важных объектов считается приоритетом в рамках указа президента.

    Воробьев также доложил о поддержке участников специальной военной операции и их близких. В Подмосковье действует 36 региональных мер поддержки, которые предоставляются в проактивном режиме. Военнослужащие могут дистанционно оформить получение земельного участка, компенсацию за него, зубопротезирование и услуги такси.

    Кроме того, в регионе активно функционируют реабилитационные центры и ведется совместная работа с фондом «Защитники Отечества». Губернатор отметил важность программ, реализуемых в центрах «Ясенки» и имени Мещерякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении нескольких десятков беспилотников в небе над регионом.

    В середине того же месяца в результате атаки дронов пострадал 61 человек.

    Месяцем ранее 18 многоквартирных домов получили повреждения после налета вражеских аппаратов.

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    28 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин заявил об отказе России отгораживаться от других стран

    Путин: Россия ни от кого не отгораживалась и не собирается это делать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко подчеркнул, что государство сохраняет курс на открытость.

    Он отметил высокую значимость поддержания связей с зарубежными партнерами, передает ТАСС.

    «Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. Наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами властными в этих странах чрезвычайно важны», – сказал глава государства.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с председателем Совета Федерации. Месяцем ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к диалогу с западными партнерами.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин исключил возможность изоляции страны.

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    29 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Абрамова назвала предложение Путина стать главой Удмуртии серьезным вызовом

    Абрамова: Предложение Путина возглавить Удмуртию стало большим вызовом

    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова назвала предложение президента Владимира Путина стать врио главы Удмуртии серьезным вызовом и огромной ответственностью.

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле предложил советнику министра сельского хозяйства Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию, передает ТАСС.

    Глава государства отметил ее значительный опыт работы в регионе и пожелал успехов на новом посту.

    «Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности», – заявила Абрамова в ответ на предложение президента. Она подчеркнула важность сформированной в республике команды для дальнейшего бесшовного развития.

    Путин обратил внимание на достижения предыдущего руководства, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса, и выразил уверенность в способности Абрамовой сделать следующие шаги на созданной базе.

    «Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» – обратился глава государства к Абрамовой в ходе беседы.

    Абрамова в свою очередь отметила, что для нее это «большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность».

    Президент напомнил, что Удмуртия является ее малой родиной, где она прошла путь от местного депутата до исполняющей обязанности председателя правительства республики.

    «Ольга Викторовна, вы родились в Удмуртии, да? И там работали практически все время? Дослужились до фактически председателя правительства. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в республике?» – спросил глава государства в начале встречи.

    Абрамова ответила президенту, что в Удмуртии заложен очень серьезный фундамент для развития.

    «У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов», – резюмировал Путин.

    Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Путин принял отставку бывшего руководителя региона Александра Бречалова.

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    28 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поблагодарил Матвиенко за активную работу сенаторов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поблагодарил сенаторов за активный труд.

    «Валентина Ивановна, я хочу в свою очередь вас поблагодарить и всех сенаторов, членов Совета Федерации, за такую активную работу», – обратился глава государства к Матвиенко, передает ТАСС.

    Как отметил российский лидер, дело не только в том, что за эту сессию парламентарии одобрили свыше 300 законов, два из которых – конституционные. Особую важность, по его мнению, представляет активная позиция сенаторов в законодательном поле.

    Путин подчеркнул, что члены верхней палаты регулярно выступают с новыми инициативами. По его словам, они обращают внимание на фундаментальные вопросы и суть проблем, с которыми сейчас сталкивается страна.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко

    Глава государства обратил внимание на высокую продуктивность верхней палаты парламента.

    Представитель Кремля объяснил выбор формата общения рабочими графиками участников.

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    30 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин указал на долги Подмосковья в сфере ЖКХ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на накопившиеся финансовые проблемы в ЖКХ.

    Владимир Путин провел переговоры с Андреем Воробьевым, на которой были затронуты проблемы Московской области в сфере ЖКХ, передает ТАСС.

    «У вас по ЖКХ большая задолженность», – указал Путин.

    Воробьев признал наличие проблемы и рассказал о масштабных инфраструктурных проектах. По его словам, в партнерстве с «Россетями» модернизируются питающие центры, строятся новые котельные и теплосети, а также активно реализуется программа социальной газификации.

    Предыдущая очная беседа политиков состоялась в конце декабря 2025 года. Тогда стороны обсуждали развитие робототехники и внедрение искусственного интеллекта в промышленность и логистику региона.

    В декабре прошлого года Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым масштабные проекты модернизации системы ЖКХ в Подмосковье.

    В июне Путин указал на общероссийскую проблему недофинансирования коммунальной сферы.

    Весной Путин одобрил перенос сроков погашения задолженностей регионов по бюджетным кредитам.

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    28 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин подвел итоги работы Совета Федерации за прошедшую сессию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Валентиной Матвиенко обратил внимание на высокую продуктивность верхней палаты парламента в текущем сезоне.

    Российский лидер провел переговоры с председателем верхней палаты парламента, передает ТАСС.

    В ходе беседы обсуждались результаты законотворческой деятельности сенаторов. «Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше трехсот законов федеральных», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина обсудить итоги сессии с Валентиной Матвиенко.

    Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о полном выполнении поручений главы государства.

    Во время встречи с депутатами восьмого созыва российский лидер отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

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    29 июля 2026, 17:45 • Новости дня
    Эксперт: Опыт Росатома поможет ЕР в развитии малых городов России

    Асафов: Развитие малых городов остается одним из приоритетов «Единой России»

    Эксперт: Опыт Росатома поможет ЕР в развитии малых городов России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Обеспечение отдаленных территорий доступной электроэнергией – необходимое условие их развития. Опыт Росатома по модернизации малых городов необходимо масштабировать на другие регионы страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев представил соответствующие инициативы на заседании Экспертного совета «Единой России».

    «Развитие малых городов остается одним из приоритетов «Единой России». Тема неоднократно поднималась практически на каждом окружном форуме «Есть результат!». Во многих труднодоступных населенных пунктах существует запрос на собственную электрогенерацию. Решение этой задачи способно придать значимый импульс их развитию», – сказал политолог Александр Асафов, член общественного совета госкорпорации Росатом.

    По его словам, особая ставка сегодня делается на развитие мобильной энергетики, в частности на размещение малых реакторов в удаленных регионах страны. В этом контексте особое значение приобретает взаимодействие небольших городов с Росатомом.

    «Это обоюдовыгодное сотрудничество. Уже сегодня многие предприятия корпорации расположены именно в небольших населенных пунктах, и Росатом крайне ответственно подходит к их модернизации и развитию», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, деятельность корпорации не ограничивается производственными проектами. Речь идет о многочисленных социальных программах, а также инициативах по привлечению и закреплению молодых специалистов в удаленных регионах. Эту работу дополняют и профильные программы «Единой России», в частности «Земский доктор» и «Земский учитель».

    «За долгие годы работы у Росатома накопился богатый опыт не просто присутствия в малых городах, а их комплексного развития. Именно поэтому Алексей Лихачев справедливо говорит о необходимости внимательно изучить эти практики и масштабировать наиболее успешные из них на другие регионы страны», – считает эксперт.

    Еще одним драйвером развития удаленных территорий, по мнению Асафова, должен стать переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора, о необходимости которого также говорил Лихачев.

    «Важно понимать, что подобные проекты направлены не только на создание новых логистических маршрутов. Они формируют точки роста, которые становятся основой для инфраструктурного обновления и экономического развития отдаленных территорий», – заключил Асафов.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

    В этой связи глава Росатома Лихачев предложил усилить внимание к модернизации городов с населением от 50 до 80 тыс. человек. Кроме того, он выступил за переход от развития Северного морского пути к формированию трансарктического транспортного коридора для укрепления логистического и транспортного суверенитета страны. Отдельно подчеркивалась значимость развития мобильной малой энергетики для удаленных территорий.

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    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места

    Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение. Украинские боевики действуют даже там, где своих террористов хватает. Однако Киев все отрицает, включая случаи, когда его поймали за руку, как это произошло в Ираке. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники и приметы на август 2026 года: что можно и нельзя делать

      В августе 2026 года в народном календаре отмечают несколько важных дат: Ильин день, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, Успение Пресвятой Богородицы и день Флора и Лавра. Эти праздники связывали с завершением лета, урожаем, домашним благополучием, здоровьем, семейными обычаями и началом осенних работ. Рассказываем, какие народные праздники будут в августе 2026 года, что было принято делать в эти дни и каких запретов придерживались в старину.

    • Большие церковные праздники в августе 2026 года: православный календарь по дням

      В августе 2026 года православных верующих ждут несколько важных дат: Успенский пост, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и три народно-церковных Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Рассказываем, какие большие церковные праздники отмечают в августе 2026 года, когда они выпадают и какие традиции с ними связаны.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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