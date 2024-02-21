Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.
«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.
«Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.
Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.