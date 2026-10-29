Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

Tекст: Антон Антонов

Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

«Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.