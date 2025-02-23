Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою
Путин наградил медалью «Золотая Звезда» штурмовика Григорьева, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.
Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.
Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Противник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.