Bloomberg: Еврокомиссар Домбровскис заявил о разрыве энергосвязей с Россией

Tекст: Вера Басилая

Домбровскис заявил, что основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – отметил Домбровскис.

По его словам, Европа продолжила развивать сектор возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность, что способствовало нынешней устойчивости региона.

Доля «зеленых» источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025 году.

Генеральный директор немецкого оператора электросетей 50Hertz Штефан Капферер добавил, что предприятия уже научились потреблять энергию в периоды низких цен. Домохозяйства также внесли свой вклад, сократив потребление газа примерно на 15% по сравнению с уровнем до начала спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа в ЕС после завершения конфликта на Украине.

Президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от топлива из России.

Ранее сообщалось, что европейские страны смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.