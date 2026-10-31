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Еврокомиссар заявил о почти полном разрыве энергетических связей с Россией
Bloomberg: Еврокомиссар Домбровскис заявил о разрыве энергосвязей с Россией
Разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией в настоящее время в целом завершен, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Домбровскис заявил, что основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
«Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – отметил Домбровскис.
По его словам, Европа продолжила развивать сектор возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность, что способствовало нынешней устойчивости региона.
Доля «зеленых» источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025 году.
Генеральный директор немецкого оператора электросетей 50Hertz Штефан Капферер добавил, что предприятия уже научились потреблять энергию в периоды низких цен. Домохозяйства также внесли свой вклад, сократив потребление газа примерно на 15% по сравнению с уровнем до начала спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.
Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа в ЕС после завершения конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от топлива из России.
Ранее сообщалось, что европейские страны смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.