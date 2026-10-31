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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    17 комментариев
    31 октября 2026, 04:07 • Новости дня

    Президент Польши с усилием прорвался в Конституционный суд

    TV Republika: Президента Польши не пускали в Конституционный суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Президенту Польши Каролю Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, у которого проходит акция протеста, с усилием он и его сопровождающие смогли проникнуть в здание.

    Польский президент Кароль Навроцкий в сопровождении первого председателя Верховного суда Збигнева Капиньского прибыл к зданию Конституционного суда после полуночи. У входа проходила акция протеста с участием лидеров оппозиции, пишет TV Republika.

    На видеозаписях с места событий видно, как путь польскому лидеру преградила женщина. Она удерживала главу государства в области грудной клетки. Навроцкий попросил дать ему пройти, а затем оттолкнул женщину и вошел в здание.

    Судья Конституционного суда Мацей Берек выложил видео и сообщил в соцсети Х, что преградившая путь президенту женщина – Анна Корвин-Петровская, к которой перешли полномочия исполняющего обязанности руководителя суда после отстранения Богдана Свенчковского.

    Депутат Павел Яблоньский сообщил о прибытии на проспект Шуха нескольких сотен полицейских, вооруженных слезоточивым газом. По его словам, власти готовятся применить силу против мирной демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву. Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящие события очередным этапом государственного переворота.

    В пятницу толпа протестующих попыталась ворваться в здание суда.

    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Комментарии (6)
    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    30 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой

    Глава Газпрома Миллер предсказал Европе рост цен на газ до 2,5 тыс. долларов

    Миллер допустил рост цен на газ в Европе до 2,5 тыс. долларов зимой
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В случае холодной зимы цены на газ в Европе могут достигнуть 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Уровень 1200 долларов за тысячу кубометров, который западные эксперты прогнозировали на пик осенне-зимнего потребления, цены на газ в Европе пробили уже в октябре», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

    Отмечается, что европейцы установили серию исторических антирекордов по закачке газа в подземные хранилища (ПХГ). Например, в Германии, являющейся крупнейшим потребителем газа в Европе, хранилища заполнены только на 61,6%.

    «Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров», – подчеркнул Миллер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

    Европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В середине месяца глава Газпрома Алексей Миллер заявил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Политолог Ткаченко: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу сближения с Россией, в рамках которой предполагается демонтаж санкций и снижение агрессивной европейской риторики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «США надоел конфликт на Украине, они теряют деньги и возможность сотрудничать с Россией», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что американская сторона готова прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО», – детализировал аналитик.

    «Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики. ЕС отреагирует на эти посылы США правильно и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ», – продолжил эксперт.

    Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле. «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией. В этом, например, особо заметна глава евродипломатии Кая Каллас. Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 13:22 • Новости дня
    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Помощник президента Ушаков исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби

    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможное прибытие представителей европейских стран в Абу-Даби не сделает их полноправными участниками предстоящих переговоров по Украине.

    Ушаков заявил, что если европейцы приедут в ОАЭ во время обсуждения украинского вопроса, это не будет считаться их официальным участием в диалоге, пишет «Коммерсантъ».

    «Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», – пояснил Ушаков.

    Присутствие представителей Европы нельзя считать участием в переговорах, поскольку сейчас сторонам необходимо войти в рабочий режим, найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию, добавил помощник президента.

    Ранее на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Ожидается, что встреча может пройти в Абу-Даби во второй декаде ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 00:35 • Новости дня
    Президент Польши вернулся в Варшаву из-за ситуации с Конституционным судом

    Президент Польши вернулся в Варшаву из-за ситуации вокруг суда

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно вернулся в Варшаву на фоне тревожной активности вокруг Конституционного суда страны.

    Глава республики Кароль Навроцкий отменил запланированную поездку в африканскую страну и приземлился в варшавском аэропорту Окенче после 21:00 по местному времени, передает TV Republika.

    Глава президентского кабинета Павел Шефернакер сообщил о срочных переговорах польского лидера.

    «Сразу после возвращения в Польшу президент Республики Польша Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским», – заявил он.

    Визит Навроцкого в Республику Сенегал был частью дипломатических усилий, направленных на получение Польшей статуса постоянного члена G20. Однако планы были внезапно изменены из-за обострения ситуации вокруг Конституционного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящие вокруг Конституционного суда события этапом госпереворота. В пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    В середине октября сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    31 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Качиньский назвал ситуацию вокруг суда в Польше госпереворотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер польской оппозиции и партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящие вокруг Конституционного суда страны события как очередной этап государственного переворота.

    «В настоящее время мы являемся свидетелями очередного и, как кажется, решающего этапа прогрессирующего государственного переворота», – передает РИА «Новости» заявление лидера оппозиции Ярослава Качиньского.

    Накануне вечером конфликт вокруг суда обострился. Возле здания собралась толпа протестующих, несколько человек преодолели ограду и попытались ворваться внутрь, однако их задержала полиция, которая вошла на территорию суда.

    При этом премьер-министр Дональд Туск назвал происходящее восстановлением верховенства закона. Его правительство отказывается признавать решения инстанции из-за судей, назначенных в период правления партии Качиньского «Право и справедливость».

    В свою очередь ПиС и лояльные ей судьи не признают полномочия членов суда, которых избрал контролируемый партией Туска Сейм в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Варшаве толпа протестующих попыталась ворваться в здание Конституционного суда.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Качиньского в призывах начать переговоры о выходе страны из Европейского союза.

    В середине месяца сторонники партии «Право и справедливость» вышли на протест против назначения лояльных правительству судей.

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    30 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Литва отказалась возобновить транзит белорусских удобрений через Клайпеду

    Премьер Литвы Синкявичюс исключил возобновление транзита белорусских удобрений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс не планирует пересматривать санкции и разрешать транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде.

    По его словам, Литва не собирается пересматривать политику санкций в отношении белорусских удобрений и разрешать их перевозку по территории страны для дальнейшего экспорта, передает ТАСС.

    «Мы являемся независимым государством, проводящим свою политику, понимающим угрозы и в соответствии с этим применяющим санкции. В настоящее время никакого их пересмотра не планируем», – заявил Синкявичюс.

    Он добавил, что на Вильнюс не оказывается никакого давления. Так премьер-министр прокомментировал публикацию издания Politico о попытках администрации США добиться от Литвы возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Сейчас действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза, который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В следующем году Литва будет председательствовать в ЕС. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о работе над масштабной сделкой с Минском по закупке удобрений по ценам ниже канадских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники сообщили об оказании властями США давления на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде.

    В прошлом месяце решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза назвали способным осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

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    30 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Ирландский журналист Боуз оценил слова Путина о готовности к конфликту

    Ирландский журналист Боуз назвал важными слова Путина о готовности к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина, что Россия не хочет войны с Западом, но готова к ней.

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка заявил, что в случае затягивания конфликта победителей не будет, передает РИА «Новости».

    «Европа всегда узнает цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов», – написал Боуз в соцсети.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. Президент также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    На прошлой неделе президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал разговоры на Западе о подготовке к войне «политической шизофренией».

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    30 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Европейские производители гробов обвинили китайские компании в демпинге

    Politico: Производители гробов в Европе пожаловались на дешевый импорт из Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компании по производству гробов из стран Евросоюза готовят антидемпинговую жалобу в Европейскую комиссию из-за несправедливо низких цен на китайскую продукцию.

    За последние пять лет из-за конкуренции с китайскими поставщиками закрылась примерно четверть европейских предприятий этой отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Представители сферы сформировали коалицию и уже провели встречу с чиновниками Еврокомиссии.

    По оценкам европейских компаний, изготовление гроба в Китае обходится примерно в три раза дешевле, чем в Италии, даже при использовании одинаковой древесины. В ЕС полагают, что конкуренты из КНР пользуются государственными субсидиями, экспортными налоговыми льготами, а также преимуществами более дешевой рабочей силы и материалов.

    В начале 2027 года Евросоюз планирует принять дополнительные меры для сокращения объемов импорта из Китая, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза увеличился в три раза на фоне ожидания квот.

    Во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об ограничении поставок машин из КНР.

    Ранее Евросоюз запланировал повысить пошлины на китайскую сталь до 50% для поддержки европейских производителей.

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    30 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британский политолог предрек НАТО и ЕС кризис и распад

    Британский политолог Саква предрек распад НАТО и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и НАТО в будущем могут столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под вопрос их дальнейшее существование, считает профессор политологии Кентского университета Ричард Саква.

    По словам эксперта, сегодня коллективный Запад столкнулся с большим количеством внутренних противоречий, передает РИА «Новости». «Это исчерпавшая себя система, он (Запад) оказался заперт в определенном историческом тупике… Запад больше не движется вперед, он уже даже не способен соответствовать собственному прошлому», – сказал Саква в ходе лекции в Российском культурном центре в Пекине. Он отметил, что надвигающийся кризис ощущается на уровне общества.

    Жизнь Запада превратилась в бесконечный «день сурка», считает эксперт. По его словам, НАТО и ЕС могут не пережить завершение конфликта на Украине и последующее осмысление его человеческих, эмоциональных и финансовых последствий.

    «Возможно, сам Запад в итоге распадется – например, Европейский союз может не уцелеть… я сомневаюсь, что НАТО или ЕС смогут сохраниться, по крайней мере, в своем нынешнем виде», – добавил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о стремлении НАТО, Евросоюза и Лондона разжечь в Европе большую войну.

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    30 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 1163 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1160 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе на последних торгах месяца растут на 3%, несколько превышая уровень в 1160 долларов за тысячу кубометров.

    Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 1141,9 доллара, а по состоянию на 9:10 мск показатель составил 1163,7 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров показатель достиг в понедельник, впервые с 2022 года. К удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке.

    По итогам сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа могут сократиться до 11% их вместимости к концу зимы при полном прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе опустились до 1126 долларов за тысячу кубометров.

    В среду спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    На прошлой неделе стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе увеличилась выше отметки в 1070 долларов.

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    30 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Кремле заявили о желании всех сторон завершить конфликт на Украине

    Ушаков: Все хотят завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Все стороны в настоящее время стремятся к завершению украинского конфликта, однако боевые действия продолжаются из-за поддержки Киева со стороны Европы, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

     Ушаков заявил, что все стороны сейчас стремятся к завершению конфликта на Украине, даже «европейцы задергались», пишет «Коммерсантъ».

    «Это о многом говорит, потому что все-таки из-за их поддержки, сумасшедшей поддержки, так все и продолжается», – заявил Ушаков.

    По словам помощника президента, представители Европы начали спорить друг с другом, у некоторых из них появилось иное мнение о ситуации. Он отметил, что в европейских кругах возникло небольшое напряжение, но в любом случае процесс урегулирования движется.

    Кроме того, Ушаков указал на настрой Соединенных Штатов возобновить переговоры. Он напомнил, что Москва поддержала эту инициативу после вынужденной паузы, которая возникла из-за срыва диалога украинской стороной в день выборов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о работе Москвы над урегулированием украинского конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах из-за их провокационной позиции.

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