ЕС запланировал ввести пошлины до 50% на китайскую сталь
В ближайшие недели Евросоюз намерен повысить пошлины на китайскую сталь до 50%, чтобы ограничить поток дешевого импорта и поддержать европейских производителей, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Брюсселе.
Европейская комиссия намерена ввести в ближайшие недели пошлины на китайскую сталь и продукцию из нее в размере от 25% до 50%, передает ТАСС.
Планируемые меры станут реакцией Евросоюза на усиливающуюся изоляцию американского рынка и наплыв дешевого импорта из Китая.
ЕС также собирается увязать государственные закупки с принципом «покупай европейское»: инфраструктурные объекты, такие как метро, мосты и железные дороги, планируется строить с использованием европейской «зеленой» стали. Корпорации и компании по прокату автомобилей должны будут с помощью квот закупать европейские электромобили для своих автопарков.
Заместитель главы Еврокомиссии Стефан Сежурне заявил изданию: «У Европы нет другого выбора, кроме как найти новый баланс», добавив, что необходимы меры по уменьшению внутренних торговых барьеров, созданию эффективного внутреннего рынка и восстановлению баланса с торговыми партнерами, которые нарушают общие правила.
Брюссель получает осторожную поддержку от правительства Германии, а Австрия открыто поддерживает инициативу Еврокомиссии, отмечает издание. В аналитическом документе, который есть в распоряжении Handelsblatt, правительства ряда европейских стран предложили ввести 50-процентный защитный тариф на сталь из Китая. Издание подчеркивает, что эти шаги знаменуют смену торговой политики ЕС, который долгое время выступал сторонником открытых рынков, но теперь акцентирует внимание на борьбе с импортом.
