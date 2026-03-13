Власти Нидерландов сочли поджог синагоги в Роттердаме антисемитской атакой

Власти Нидерландов признали поджог синагоги в Роттердаме антисемитской атакой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рано утром в Роттердаме был совершен поджог синагоги. Инцидент произошел около 03:40 по местному времени на площади ABN Davidsplein. Полиция в соцсетях отметила, что никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил заявил: «Мы не должны мириться с антисемитизмом, запугиванием и насилием. Безопасность синагог контролируется местными властями». Власти рассматривают случившееся как антисемитскую атаку.

Ван Вил также подчеркнул, что представители еврейской общины должны чувствовать себя в безопасности в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 февраля в Гааге госслужащие провели акцию против политики Израиля в Газе. Ранее Евросоюз по запросу Нидерландов инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации.

Напомним, накануне в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции.

Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.