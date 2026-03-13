Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Власти Нидерландов признали поджог синагоги в Роттердаме антисемитской атакой
В ночь на среду неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, при этом никто не пострадал, а власти назвали случившееся проявлением антисемитизма, отмечает местная пресса.
Рано утром в Роттердаме был совершен поджог синагоги. Инцидент произошел около 03:40 по местному времени на площади ABN Davidsplein. Полиция в соцсетях отметила, что никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил заявил: «Мы не должны мириться с антисемитизмом, запугиванием и насилием. Безопасность синагог контролируется местными властями». Власти рассматривают случившееся как антисемитскую атаку.
Ван Вил также подчеркнул, что представители еврейской общины должны чувствовать себя в безопасности в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 февраля в Гааге госслужащие провели акцию против политики Израиля в Газе. Ранее Евросоюз по запросу Нидерландов инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации.
Напомним, накануне в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции.
Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.