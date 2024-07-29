В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера

Tекст: Ольга Иванова

В посте говорится, что «те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», передает РИА «Новости».

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», – отмечается в посте.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах.

Фидан назвал Эрдогана «голосом совести человечества», а также отметил, что «история всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково».

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

Перед этим Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет.