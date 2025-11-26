Глава Минэнерго Турции заявил о продолжении закупок газа у России

Глава Минэнерго Турции Байрактар заявил о продолжении закупок газа у России

Tекст: Елизавета Шишкова

Поставки российского природного газа в Турцию продолжаются в штатном режиме, передает ТАСС.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заверил, что между двумя странами не возникает никаких проблем с поставками и в будущем ожидать перебоев не стоит.

В эфире телеканала Lider TV глава ведомства заявил: «Россия всегда была и остается надежным поставщиком природного газа в Турцию. Поставки газа в нашу страну из РФ продолжаются, никакого кризиса, проблем нет и не будет».

Байрактар высказался на фоне обсуждения в США нового законопроекта о дополнительных санкциях против России и стран, поддерживающих сотрудничество с российской стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин отметил, что отказ Анкары от российского газа в среднесрочной перспективе маловероятен, но страна стремится снизить зависимость от одного поставщика.

Проект «Голубой поток» создал прочную основу для долгосрочного партнерства между Россией и Турцией в энергетической сфере.