Сотни лондонцев на акции протеста осудили удары США и Израиля по Ирану
В центре Лондона прошла массовая акция против ударов по Ирану
На Парламентской площади британской столицы собрались сотни активистов, требующих прекратить агрессию Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана.
Экстренный митинг организовало антивоенное движение Stop the War, призывающее власти осудить действия Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости».
Участники с плакатами и флагами исламской республики скандируют лозунги «Руки прочь от Ирана» и требуют остановить военные авантюры. Полиция огородила для демонстрантов лишь небольшую часть территории.
«Это просто неспровоцированное нападение на Иран. Насколько мне известно, это страна, которая никогда в своей истории не нападала на другую страну», – заявил член лондонской ячейки организации Майкл. Он назвал произошедшее чистым актом агрессии умирающей американской империи против союзников Китая.
Другие демонстранты выразили недоверие правительству Британии, считая его соучастником конфликта из-за поставок оружия и обмена разведданными. Активисты опасаются, что поддержка действий США и Израиля премьером Киром Стармером превратит само Соединенное Королевство в мишень.
Ранее США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, несмотря на переговоры в Женеве, что привело к жертвам среди гражданских.
МИД России решительно осудил эту атаку, возложив ответственность за эскалацию кризиса на западные страны.
Между тем в субботу в Тегеране прошел митинг под лозунгами борьбы с Америкой.