Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем

Tекст: Вера Басилая

Правительственный борт Израиля Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из аэропорта Беэр-Шева и уже более часа находится в воздухе, передает РИА «Новости».

По данным сервиса Flightradar, самолет кружит над Средиземным морем, а его дальнейший маршрут остается неизвестным. СМИ отмечают, что этот номер относится к Boeing 767-338ER, который израильская сторона называет «Крылом Сиона». На этом воздушном судне, как считают некоторые источники, может передвигаться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране.

В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».