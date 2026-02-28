35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.5 комментариев
Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США
Jamaran: Невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США
Родственники высшего руководителя исламской республики стали жертвами массированной атаки на Тегеран и другие иранские города.
Член городского совета Тегерана заявил о смерти членов семьи главы государства на фоне бомбардировок, передает РИА «Новости». По данным агентства Jamaran, трагедия произошла в результате совместных действий американских и израильских военных.
«Невестка и зять верховного лидера погибли», – приводит издание слова представителя столичных властей. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от других ведомств не поступало.
Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской земли и военных баз США на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий в кризисном штабе Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.
Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан.