Индия увеличила закупки российского алюминия почти вчетверо в 2025 году
Объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордом с 2023 года.
Индийские компании в 2025 году почти в четыре раза увеличили импорт необработанного алюминия из России, передает РИА «Новости».
Согласно данным индийской статистической службы, за год сумма закупок достигла 2,82 млн долларов, что стало максимальным показателем с 2023 года, когда импорт составлял 41,5 млн долларов.
По итогам 2025 года Россия заняла последнее место в топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок, обеспечив менее 1% от всего объема импорта этого металла. Основными экспортерами алюминия в Индию остаются Китай с долей 27,7%, Малайзия – 24,3% и ОАЭ – 15,7%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, объем ввоза драгоценных камней из России на индийский рынок рухнул до минимальных за 15 лет значений.
