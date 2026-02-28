  • Новость часаИзраиль нанес удар по Ирану
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    33 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 07:34 • Новости дня

    Индия увеличила закупки российского алюминия почти вчетверо в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордом с 2023 года.

    Индийские компании в 2025 году почти в четыре раза увеличили импорт необработанного алюминия из России, передает РИА «Новости».

    Согласно данным индийской статистической службы, за год сумма закупок достигла 2,82 млн долларов, что стало максимальным показателем с 2023 года, когда импорт составлял 41,5 млн долларов.

    По итогам 2025 года Россия заняла последнее место в топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок, обеспечив менее 1% от всего объема импорта этого металла. Основными экспортерами алюминия в Индию остаются Китай с долей 27,7%, Малайзия – 24,3% и ОАЭ – 15,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем ввоза драгоценных камней из России на индийский рынок рухнул до минимальных за 15 лет значений.

    Глава МИД Индии заявил, что страна сохраняет стратегическую автономию, а нефтяные компании принимают решения в своих интересах относительно закупок нефти из России.

    Тысячи фермеров по всей Индии готовятся к масштабным протестам против торгового соглашения с Соединенными Штатами.

    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Комментарии (67)
    27 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    @ Jens Kalaene/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» временно снят с продажи, чтобы избежать возможных претензий со стороны правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе издательства АСТ, которое владеет правами на произведение.

    «Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», – сообщили в издательстве, передает ТАСС.

    «Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году. События романа происходят в альтернативном будущем. В аннотации отмечается, что в книге «низвергнуты все кумиры – они становятся участниками безудержного карнавала, где перемешаны высокое и низкое, фантазия и реальность, прошлое и будущее».

    На официальном сайте издательства на странице книги размещено предупреждение о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также о запрете их незаконного оборота в соответствии с законодательством.

    Ранее глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что издатели столкнутся с необходимостью проверки и маркировки миллионов книг, изданных после 1990 года, из-за изменений в законе о наркотиках.

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Финляндии в Москве Марья Лиивала была вызвана в Министерство иностранных дел России.

    Поводом для вызова стал инцидент, произошедший 24 февраля в Хельсинки, где перед зданием российского посольства неизвестные сожгли Государственный флаг России.

    Российская сторона выразила решительный протест главе финской дипмиссии. «Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

    На Смоленской площади подчеркнули, что Москва рассматривает этот инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России.

    Ранее радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси.

    Комментарии (11)
    27 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация Яковлевского округа Белгородской области не будет искать человека, который отказался подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова.

    Представители местной власти объяснили, что у них нет правовых оснований для установления личности этого жителя, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    В администрации подчеркнули, что исполнить просьбу губернатора невозможно по нескольким причинам. «Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском еще сколько-то. Как вычислить?» – сказали там.

    Дополнительно власти указали на законодательные ограничения.

    Напомним, житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова.

    Комментарии (13)
    27 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич

    Tекст: Денис Тельманов

    Заседание по избранию меры пресечения министру Анне Мусевич и ее супругу состоится в Центральном районном суде Калининграда 28 февраля.

    Как передает РИА «Новости», Центральный районный суд Калининграда получил материалы по делу министра молодежной политики Анны Мусевич и ее мужа, задержанных в пятницу.

    Пресс-служба суда сообщила, что заседание назначено на 28 февраля, точное время станет известно утром в день слушания.

    Согласно материалам суда, Анна Мусевич и ее супруг были задержаны 27 февраля. Подробности обвинения или причины задержания в сообщении не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы рассматривает вопрос об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, подозреваемого в хищении 1 млрд рублей у Минобороны и нарушении госконтрактов.

    Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин проведет три года в колонии общего режима после признания его виновным в крупной растрате.

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    Комментарии (7)
    27 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.

    Как уточнили в Роскомнадзоре, атака продолжается, а источники вредоносного трафика находятся не только в России, но и в США, Китае, Британии и Нидерландах, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало атаки 27 февраля 2026 года в 9.11. Под удар попали не только сайты Роскомнадзора и Минобороны, но и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ».

    По данным РКН, основная масса атакующих серверов и ботнетов сосредоточена на территории России, однако значительная часть трафика поступает и из-за рубежа.

    В сентябре во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам.

    Ранее эксперт сообщил, что количество «хирургических» DDoS-атак в России выросло на 30% с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Новак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в 2025 году составил 238 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем годом ранее, следует из презентации вице-премьера Александра Новака.

    По данным презентации, экспорт нефтепродуктов снизился почти на 7% и достиг 114 млн тонн, передает РИА «Новости». Эти сведения были представлены на открытой встрече в образовательном центре «Сириус».

    В 2024 году экспорт нефти вырос на 2,4% и достиг 240 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за тот же период составил 122,5 млн тонн, как сообщило Минэкономразвития.

    Новак отдельно подчеркнул, что Россия намерена снизить дисконт на свою нефть до 10 долларов за баррель. «В лучшие времена, я имею в виду уже в санкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около 10 долларов за баррель. И мы будем стремиться, чтобы эта цифра дисконта снижалась примерно до этого уровня. Работаем в этом направлении», – сообщил вице-премьер.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России.

    Комментарии (11)
    27 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Раскрыта схема DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

    Ресурсы РКН и Минобороны подверглись атаке с имитацией действий пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе DDoS-атаки на информресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны используются сложные схемы, имитирующие действия обычных пользователей.

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что речь идет о мультивекторном воздействии, затрагивающем различные сетевые уровни, передает РИА «Новости».

    По словам сотрудников ведомства, злоумышленники используют методы, имитирующие действия реальных пользователей.

    Напомним, в пятницу информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого во взятке топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    Ему предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 29 млн рублей, передает ТАСС.

    «Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Джалябова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля», – объявил судья.

    Напомним, накануне силовики задержали в Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, который подозревается в получении элитной недвижимости и водного транспорта от подрядчиков.

    Комментарии (3)
    27 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Мэр Пухов: ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре, который считается городом-спутником Запорожской атомной электростанции, сообщил мэр Максим Пухов.

    По словам Пухова, несмотря на объявленный режим тишины в районе Запорожской АЭС, который был введен для ремонта критически важной линии электропередачи, украинские военные продолжают пытаться дестабилизировать ситуацию в Энергодаре.

    «Сегодня днем была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе дворца культуры «Современник», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    В результате взрыва пострадали стекла здания, фасад и автомобили, которые находились рядом с дворцом культуры. По информации мэра, обошлось без жертв и пострадавших.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в районе ЗАЭС действует локальный режим прекращения огня, что позволило начать починку линии «Ферросплавная-1».

    На выходных ВСУ атаковали Энергодар дронами.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    СК предъявил обвинения паре по делу о похищении девочки в Смоленске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет предъявил обвинения мужчине и его сожительнице по делу о похищении несовершеннолетней девочки в Смоленске.

    В СК сообщили, что продолжается расследование по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что оба фигуранта задержаны и с ними были проведены первоначальные следственные действия. По словам представителей СК, роль женщины в совершении преступления устанавливается.

    Как уточняет следствие, когда девочку обнаружили в квартире, там находились оба подозреваемых: ранее судимый 43-летний мужчина и его сожительница. Следственные органы уже направили ходатайство в суд о заключении под стражу обоих обвиняемых.

    Ранее следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске. Позже ребенок был найден в доме на ее улице. Вместе с девочкой находился мужчина 1983 года рождения, его задержали.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    В восьми регионах Поволжья впервые введен режим ракетной опасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителей предупредили об угрозе и призвали укрываться в помещениях без окон, образовательные учреждения эвакуировали детей в защищенные зоны.

    О первом введении режима «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае сообщили местные власти.

    Власти Чувашии рассказали, что две ракеты пытались атаковать регион: одна была сбита, вторая изменила курс и улетела за пределы республики, передает ТАСС.

    В Казани и аэропортах Нижнекамска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Альметьевске приостановлено движение общественного транспорта, а пассажиров и водителей просят немедленно укрыться.

    Глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил: «В городе может быть слышен сигнал сирен. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем». Он добавил, что дети из образовательных учреждений перемещаются в укрытия под наблюдением педагогов и сотрудников служб безопасности.

    В Зеленодольском районе глава района Михаил Афанасьев рекомендовал жителям использовать коридоры, ванные комнаты, подземные переходы, парковки или цокольные этажи для укрытия и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Мэрия Казани отметила, что в детских садах и школах дети находятся в специально оборудованных зонах под присмотром педагогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся учебных заведений перевели в безопасные помещения под присмотр преподавателей.

    Правительство Татарстана ранее объявляло угрозу атаки беспилотников на Набережные Челны и Альметьевск. А 24 февраля средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Татарстаном и акваторией Черного моря.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    В Свердловской области объявили ракетную опасность

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Свердловской области объявили режим ракетной опасности с рекомендациями жителям соблюдать бдительность и не покидать безопасные места до специального сигнала.

    Режим ракетной опасности был введен на территории Свердловской области. Губернатор региона Денис Паслер опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил о решении и призвал население сохранять спокойствие и быть внимательными.

    По его словам, все ответственные службы и ведомства на данный момент принимают необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Паслер подчеркнул, что важно оставаться в безопасных местах до сигнала «Отбой ракетной опасности», а также избегать выхода на улицу без крайней необходимости.

    «Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала ‘Отбой ракетной опасности’», – заявил губернатор.

    Он также предостерег жителей от попыток подбирать обломки, перемещать их или снимать работу систем ПВО и беспилотников. О любых подозрительных объектах предлагается сообщать по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также местные власти ввели режим «Ракетная опасность» на территории Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областей и Пермского края. А власти Чувашии сообщили, что две ракеты пытались атаковать регион: одну сбили, другая изменила курс.

    Кроме того, в Татарстане граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся учебных заведений перевели в безопасные помещения под присмотр преподавателей.


    Комментарии (3)
    27 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергоблок №6 болгарской АЭС «Козлодуй» этой зимой вновь остановлен – это уже второй случай за сезон, а после завершения декабрьского ремонта реактор пришлось останавливать трижды. Причина – замена российских комплектующих на их аналоги, которые не обеспечивают стабильную работу оборудования.

    Речь идет о предохранительных устройствах с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, используемые аналоги оказались менее надежными, чем оригинальные российские детали, пишет Telegram-канал AtomGramm со ссылкой на Atomic Energy.

    Ситуация вызвала серьезный общественный и политический резонанс: директора станции Ивана Андреева вызвали на слушания в парламент, а Генеральная прокуратура начала проверку. Депутаты потребовали объяснений по поводу возможных нарушений нормативной базы, связанных с изменением конструктивных решений и применением несертифицированных компонентов.

    Внеплановые остановки блока привели к техническим проблемам и финансовым потерям. Глава АЭС подчеркнул, что станция ищет альтернативные технические решения на фоне сложностей с поставками из России.

    В то же время в начале февраля правительство Болгарии разрешило «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения, чтобы обеспечить стабильную работу энергоблока.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Захарова назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН

    Захарова заявила о замалчивании дела Бучи в ООН из-за его фейковости

    Tекст: Вера Басилая

    В кулуарах Организации Объединенных Наций признали, что расследование событий в Буче не получает огласки из-за их провокационного и недостоверного характера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе медиафорума Москва – Исламабад.

    Расследование событий в Буче умышленно замалчивается представителями ООН из-за понимания их провокационного и фейкового характера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на медиафоруме Москва – Исламабад, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Россия неоднократно называла события в Буче «провокацией, дезинформацией и чудовищным фейком».

    Захарова сообщила, что Москва официально просила генсека ООН предоставить списки погибших, однако никакой реакции не последовало. По ее словам, в неофициальных разговорах представители ООН признали осведомленность о провокационном характере инцидента и нежелание обсуждать его публично.

    Дипломат отметила, что доказательствами могли бы стать фамилии, фотографии жертв, родственники для интервьюирования и могилы, однако всего этого до сих пор представлено не было. Она добавила, что с начала спецоперации на Украине количество антироссийских фейков, по ее оценке, превысило все мыслимые значения.

    Захарова привела в пример «вымышленные зверства российских военных», обвинения в обстрелах Запорожской АЭС, которые, по ее словам, признавались со стороны ВСУ, а также обвинения в «краже украинских детей», как часть «мира иллюзий и страшных фейков», созданных западными СМИ. По ее мнению, манипуляции затрагивают всё мировое общественное мнение.

    Напомним, что 30 марта 2022 года российские войска покинули район Бучи на фоне переговоров в Стамбуле. Через несколько дней западные СМИ показали кадры с телами на улицах города, обвиняя в этом Россию. В РФ по данному эпизоду возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал отказ ООН предоставить информацию по событиям в Буче явкой с повинной.

    Российское постпредство получило от секретариата организации лишь формальную отписку на запрос о расследовании провокации.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность предоставления Киевом списка жертв ради сохранения антироссийской версии событий.

    Комментарии (0)
    Володин рассказал о вступающих в силу в марте законах
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Посол России во Вьетнаме рассказал о гибели россиян от редкой инфекции
    В Финляндии признали экономический кризис из-за закрытия границы с Россией
    Жители Боливии бросились собирать деньги с разбившегося самолета ВВС
    Суд взыскал долг за капремонт с актрисы Ольги Будиной

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

