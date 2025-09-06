  • Новость часаПесков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года
    В США признали Европу угрозой мира на Украине
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    Стало известно о тайной операции спецназа США в КНДР
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины
    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 сентября 2025, 01:55

    Россия добилась публикации обращения по Буче в структурах ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Обращение России к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу об инсценировке в Буче, будет распространено в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности организации, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    «При обращении любого государства-члена, которое обращается к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», – приводит его ответ ТАСС.

    Дюжаррик отметил, что тема Бучи неоднократно поднималась на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым и позиция ООН по этому вопросу «никоим образом не изменилась».

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией. Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Запад

    заявляют, что российские военнослужащие якобы устроили массовые расправы и пытки над мирными жителями в Буче, при этом в украинской версии событий множество противоречий.

    Постпредство России в июле получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН на запрос по расследованию провокации в Буче, это была отписка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    5 сентября 2025, 16:59
    Обнародован список сайтов, доступных при ограничениях интернета

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевые интернет-сервисы останутся доступными для пользователей в регионах с ограничениями связи, сообщило Минцифры.

    В пилотном режиме мобильные операторы обеспечат бесперебойный доступ к Госуслугам, национальному мессенджеру Max, сервисам ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекса, а также к маркетплейсам Ozon и Wildberries, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В список вошли также Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования и сайты всех крупных операторов связи.

    В министерстве подчеркнули, что перечень приоритетных ресурсов может быть расширен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости развития Max для россиян.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 сентября 2025, 12:40
    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан мог вернуть Украине старые МиГ-29

    @ Daniele Faccioli/Stocktrek Image/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Азербайджан, который в свое время приобрел МиГ-29 у Украины, теперь мог их вернуть. Если информация об этом окажется достоверной, то такое развитие событий может иметь негативные последствия, ведь самолеты являются носителями бомб с УМПК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29.

    «Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

    «Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

    Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации. 

    «В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

    Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    «Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

    Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 17:54
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанная в аэропорту Домодедово актриса Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи решением суда в Москве.

    Суд отказал в ходатайстве следствия о помещении Тарасовой под домашний арест, передает ТАСС. Вместо этого ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Согласно решению суда, ей запрещено покидать свое жилье с полуночи до шести утра и использовать любые средства связи, включая телефон, кроме вызова экстренных служб и контакта с контролирующими органами или следователем, передает ТАСС. Судья также запретила Тарасовой общаться со свидетелями по делу.

    Ранее сообщалось, что прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасова задержали с наркотиками в Домодедово.

    Суд отказался закрывать слушание по делу актрисы Тарасовой. Актрисе предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    5 сентября 2025, 10:17
    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    5 сентября 2025, 13:46
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение урегулирования конфликта на Украине зашло в тупик спустя три недели после саммита на Аляске, Трамп и Путин теперь возлагают ответственность за отсутствие прогресса на Европу, сообщает CNN.

    Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин единогласно возложили ответственность за застой мирных переговоров по Украине на европейские страны, сообщает CNN.

    Трамп потребовал от Европы увеличить участие в урегулировании ситуации во время телефонного разговора с европейскими лидерами. В то же время, по данным СМИ, именно союзники США в Европе продолжают дипломатические усилия, разрабатывая возможные гарантии безопасности для Украины на случай мирного соглашения.

    Трамп также сообщил, что планирует вновь связаться с Путиным, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию.

    На вопрос о новых санкциях против России Трамп отказался дать однозначный ответ, заявив: «Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны. Если недовольны – вы это увидите».

    Американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которых, по словам Зеленского, они обсудили экономические меры давления на Россию и возможные способы «лишить российскую военную машину денег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    5 сентября 2025, 11:04
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Любые решения по территориям на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, можно принимать только после референдума, проведение которого невозможно при военном положении.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с конституцией Украины любые договоренности по территориям должны утверждаться на референдуме, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин подчеркнул, что проведение такого референдума невозможно в нынешних условиях военного положения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме при их достижении.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    5 сентября 2025, 07:06
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    5 сентября 2025, 08:12
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Степовой Новоселовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окрестностях Степовой Новоселовки российские подразделения расширили зону контроля после уничтожения оборонительных позиций ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные, уничтожив оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины у Степовой Новоселовки, продвинулись в этом районе и взяли под контроль новые территории, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что активные бои шли на юге и севере от населенного пункта. «В ходе активных боевых действий на юге и севере от Степовой Новоселовки Харьковской области ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи противника, что в свою очередь позволило нашим подразделениям продвинуться и расширить зону контроля в данном районе», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сил ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Он также отметил увеличение случаев дезертирства среди военнослужащих украинских сил. Марочко указал на начало зачистки позиций ВСУ в населенном пункте Среднее в ДНР.

    5 сентября 2025, 20:59
    Министр Бельгии заявил о системном шоке для евро при выводе активов России

    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    5 сентября 2025, 23:01
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    5 сентября 2025, 21:42
    Митволь попросил Путина о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска, подал прошение о помиловании

    «Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», – сказано в материалах дела, передает РИА «Новости».

    Комиссия по вопросам помилования также учитывала мнение Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало Митволю положительную характеристику.

    В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

    В августе прошлого года Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе приговор Митволю.

    Напомним, Верховный суд отказался пересматривать приговор Митволю.

    5 сентября 2025, 05:35
    США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца

    Tекст: Ирма Каплан

    На американский рынок впервые за последние десятилетия состоялась поставка свежих яиц домашних кур из России на фоне роста цен, следует из анализа данных американской статистической службы.

    В июле текущего года США впервые с 1992 года приобрели партию свежих куриных яиц из России. Объем импорта составил 455 тыс. долларов. Экспорт стал возможен на фоне эпидемии птичьего гриппа и скачка цен на яйца внутри США, передает РИА «Новости».

    Американские цены на яйца остаются высокими, несмотря на снижение в последние месяцы, в июле они были на 16,4% выше, чем в 2024 году. Для стабилизации цен США расширяют географию закупок, начав импорт также из Саудовской Аравии на 518 тыс. долларов.

    Общее значение импорта яиц в США в июле достигло 16,5 млн долларов. Лидерами по объему остаются Бразилия, Мексика и Индия.

    Россия, существенно увеличившая производство яиц, одновременно столкнулась с падением внутренних цен: стоимость десятка опустилась до 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. По данным Минсельхоза, российские производители вынуждены продавать яйца даже ниже себестоимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн.

    В августе в России начали продавать пиво из Северной Кореи Tumangang.


    5 сентября 2025, 08:25
    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    5 сентября 2025, 12:46
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а ранее на этой неделе группировка также освободила Федоровку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Между тем за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Камышеваха в ДНР, Новоселовка в Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории ДНР в полосе действий группировки.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, бригады теробороны, бригады и полка нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 бронемашины и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, полка нацгвардии.

    Противник потерял более 450 военнослужащих, бронемашину и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области. На этой неделе они также освободили Федоровку в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов.

    6 сентября 2025, 00:33
    Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

    Tекст: Ирма Каплан

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку при поступлении в школу, опубликовали обращения в интернете.

    Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

    В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

    Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

    «Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

