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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Борьба с Западом требует веры в надежных союзников

В отношениях с соседями, подвергающимися давлению ЕС и США, России очень важна гибкость Тимур Батыршин/Sputnik/РИА Новости
В Казахстане вводят систему учета грузов, которая должна перекрыть «серый экспорт» западных товаров в РФ. Ранее похожим образом поступили в Турции. Есть вопросы в отношениях Москвы и с такими союзниками, как Армения и Сербия. Запад оказывает на все эти страны беспрецедентное давление. Но насколько разговоры о том, что Россию опять «предали», соответствуют действительности?  Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?  Подробности...
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США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...
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Новая Концепция внешней политики России

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Зеленский проговорился насчет Артемовска

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как Запад воспользовался фейками о Буче

    Фейки о Буче стали ярким примером западной пропаганды
    Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций
    		  
    1 апреля 2023, 09:00
    Фото: I-Images/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?

    В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

    О решении оставить город было объявлено после проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Еще 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении сообщал, что в городе не осталось российских военных. Однако он ничего не сказал о том, что на улицах якобы лежат расстрелянные жители со связанными руками, хотя их было бы сложно не заметить. Только 3 апреля хлынул поток снимков и видеороликов о «зверствах» в Буче.

    В Минобороны РФ подчеркивали, что пока город находился под контролем российских военных, от их действий не пострадал ни один житель Бучи. Как отмечал официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков, горожане могли свободно передвигаться по улицам и пользоваться сотовой связью. Выезды не блокировались, люди могли отправиться на север – в том числе в Белоруссию.

    При этом украинские войска круглосуточно обстреливали городок из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Тем не менее провокация тут же привлекла внимание западных СМИ, которые начали распространять информацию о «массовых убийствах мирных жителей российскими военными».

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Буче «геноцидом» и «уничтожением нации», а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить антироссийские санкции. Похожая реакция произошла на Западе. Председатель Евросовета Шарль Мишель был «шокирован кадрами», а президент США Джо Байден заявлял о «военных преступлениях» России.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры. Он напоминал, что на очередном раунде в Стамбуле 29 марта 2022 года впервые за весь период контактов между делегациями «украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор» в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности.

    В таком же ключе высказывался российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, по чьим словам, которые приводит ТАСС, провокация с инсценировкой убийств была предпринята с целью очернить действия «российских военных и создания нужного эмоционального фона для принятия антироссийских политических решений».

    Сам Зеленский после посещения Бучи утверждал, что Украина намерена продолжать переговоры с Россией, поскольку должна «обрести мир». Однако переговоры зашли в тупик. В Киеве позже отмечали, что причиной этому стал изменившийся «эмоциональный фон» после событий в Буче.

    «Офис Зеленский и Запад с помощью Бучи решали несколько задач. Во-первых, они активировали процесс демонизации России в мире. Во-вторых, им требовался всплеск патриотизма внутри Украины на фоне планов сорвать переговоры с Россией. С помощью Бучи противник стремился показать, что ВС России ведут борьбу не с ВС Украины и националистами, а с простыми гражданами. Все это было сделано по примеру «Белых касок» в Сирии», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

    «Кроме Бучи таких примеров множество, их десятки, если не сотни. Буча – просто одна из наиболее раскрученных провокаций. Мы все это видим и отслеживаем. Создание провокаций поставлено на промышленные рельсы. Для этого украинская власть может собирать людей в одном месте недалеко от зоны боев – якобы для эвакуации, а затем нанести по ним артиллерийский удар. После чего всего через пять минут западные журналисты снимают нужные им кадры и распространяют в соответствующих СМИ. Убийства поставлены на поток», – добавляет Максим Григорьев, член Общественной палаты (ОП), глава Международного общественного трибунала по Украине.

    По словам собеседника, за последние годы на Украине сложилась особая традиция создания кровавых постановок. Отправной точкой в этом процессе стал расстрел «Небесной сотни» во время «Евромайдана» в 2014 году.

    «Заметьте, расследование по этому вопросу до сих пор не проведено. Миф создан и успешно используется из года в год, но расследования нет»,

    – добавил он. Григорьев также сообщил, что лично общался с бывшим французским военным Адрианом Боке, который весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После той поездки Боке заявил о множестве военных преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам француза, он также видел, как украинская сторона готовила трагическую инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

    Собеседник напомнил о множестве нестыковок в Буче. Среди них – отсутствие пятен крови на одежде многих погибших, а также однотипное размещение тел. «При этом некоторые тела были в грязи, но повязки на них – чистые. И таких нестыковок очень много. Также есть информация, что среди погибших были пророссийски настроенные граждане Украины», – отметил политолог.

    В результате «Бучанский кейс» используется офисом Зеленского лишь в «удобные моменты» и для политического туризма – именно туда чаще всего привозят западных политиков как на экскурсию. При этом о ходе расследования ничего не сообщается, но когда надо – власти Украины ссылаются на эту историю.

    «Аналогичным образом они использовали историю о беременной женщине, которая якобы была ранена в результате удара по мариупольскому роддому. То же самое относится к истории с драмтеатром в Мариуполе. И если раньше схема «Вбросили – обсудили – забыли» использовалась против нас в Сирии, то теперь мы видим ее вблизи наших границ», – заключил Григорьев.

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