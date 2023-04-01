Как Запад воспользовался фейками о Буче

Фейки о Буче стали ярким примером западной пропаганды

Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?

В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

О решении оставить город было объявлено после проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Еще 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении сообщал, что в городе не осталось российских военных. Однако он ничего не сказал о том, что на улицах якобы лежат расстрелянные жители со связанными руками, хотя их было бы сложно не заметить. Только 3 апреля хлынул поток снимков и видеороликов о «зверствах» в Буче.

В Минобороны РФ подчеркивали, что пока город находился под контролем российских военных, от их действий не пострадал ни один житель Бучи. Как отмечал официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков, горожане могли свободно передвигаться по улицам и пользоваться сотовой связью. Выезды не блокировались, люди могли отправиться на север – в том числе в Белоруссию.

При этом украинские войска круглосуточно обстреливали городок из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Тем не менее провокация тут же привлекла внимание западных СМИ, которые начали распространять информацию о «массовых убийствах мирных жителей российскими военными».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Буче «геноцидом» и «уничтожением нации», а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить антироссийские санкции. Похожая реакция произошла на Западе. Председатель Евросовета Шарль Мишель был «шокирован кадрами», а президент США Джо Байден заявлял о «военных преступлениях» России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры. Он напоминал, что на очередном раунде в Стамбуле 29 марта 2022 года впервые за весь период контактов между делегациями «украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор» в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности.

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В таком же ключе высказывался российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, по чьим словам, которые приводит ТАСС , провокация с инсценировкой убийств была предпринята с целью очернить действия «российских военных и создания нужного эмоционального фона для принятия антироссийских политических решений».

Сам Зеленский после посещения Бучи утверждал, что Украина намерена продолжать переговоры с Россией, поскольку должна «обрести мир». Однако переговоры зашли в тупик. В Киеве позже отмечали, что причиной этому стал изменившийся «эмоциональный фон» после событий в Буче.

«Офис Зеленский и Запад с помощью Бучи решали несколько задач. Во-первых, они активировали процесс демонизации России в мире. Во-вторых, им требовался всплеск патриотизма внутри Украины на фоне планов сорвать переговоры с Россией. С помощью Бучи противник стремился показать, что ВС России ведут борьбу не с ВС Украины и националистами, а с простыми гражданами. Все это было сделано по примеру «Белых касок» в Сирии», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

«Кроме Бучи таких примеров множество, их десятки, если не сотни. Буча – просто одна из наиболее раскрученных провокаций. Мы все это видим и отслеживаем. Создание провокаций поставлено на промышленные рельсы. Для этого украинская власть может собирать людей в одном месте недалеко от зоны боев – якобы для эвакуации, а затем нанести по ним артиллерийский удар. После чего всего через пять минут западные журналисты снимают нужные им кадры и распространяют в соответствующих СМИ. Убийства поставлены на поток», – добавляет Максим Григорьев, член Общественной палаты (ОП), глава Международного общественного трибунала по Украине.

По словам собеседника, за последние годы на Украине сложилась особая традиция создания кровавых постановок. Отправной точкой в этом процессе стал расстрел «Небесной сотни» во время «Евромайдана» в 2014 году.

«Заметьте, расследование по этому вопросу до сих пор не проведено. Миф создан и успешно используется из года в год, но расследования нет»,

– добавил он. Григорьев также сообщил, что лично общался с бывшим французским военным Адрианом Боке, который весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После той поездки Боке заявил о множестве военных преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам француза, он также видел, как украинская сторона готовила трагическую инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

Собеседник напомнил о множестве нестыковок в Буче. Среди них – отсутствие пятен крови на одежде многих погибших, а также однотипное размещение тел. «При этом некоторые тела были в грязи, но повязки на них – чистые. И таких нестыковок очень много. Также есть информация, что среди погибших были пророссийски настроенные граждане Украины», – отметил политолог.

В результате «Бучанский кейс» используется офисом Зеленского лишь в «удобные моменты» и для политического туризма – именно туда чаще всего привозят западных политиков как на экскурсию. При этом о ходе расследования ничего не сообщается, но когда надо – власти Украины ссылаются на эту историю.

«Аналогичным образом они использовали историю о беременной женщине, которая якобы была ранена в результате удара по мариупольскому роддому. То же самое относится к истории с драмтеатром в Мариуполе. И если раньше схема «Вбросили – обсудили – забыли» использовалась против нас в Сирии, то теперь мы видим ее вблизи наших границ», – заключил Григорьев.

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