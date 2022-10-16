Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

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16 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде XinHua/Global Look Press
Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий пятилетний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Теряя близких, мы обретаем – родных

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. Русские ненавидят и предают русских? Подробности...
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НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...
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Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
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Россия превратит Турцию в Германию

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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

    Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений
    		   16 октября 2022, 20:50
    Фото: Zeus/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников - и даже те, что придумывались еще двести лет назад.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен о якобы насилии со стороны российских военных в отношении жителей Украины выходят за грань разумного.

    «Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьёзно. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на Украине», которые, по её же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», – приводятся слова Захаровой в Telegram-канале МИД.

    По словам российского дипломата, всё это напоминает лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие, а в итоге была уволена.

    Кроме того, указала Захарова, подробные вбросы делаются не впервые. «В 2011 году в поддержку планов по уничтожению Ливии журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются «Виагрой». Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», – резюмировала представитель МИД РФ.

    Спецпредставительница ООН портит свою репутацию ради секундного эффекта,

    считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. «Подобные вещи рассказывали об иракских солдатах во время их вторжения в Кувейт, которое было спровоцировано США. Что тогда, что сейчас – обвинения едва ли будут подтверждены чем-то материальным. Даже фото бойца с коробкой из-под «Виагры» не будет», – заметил он.

    Также Вассерман добавил: именно российская армия успешно справилась с проблемой насилия в военных конфликтах. «Отчасти из-за того, что у нас самые жесткие наказания за грабеж и изнасилования, и эти наказания всегда приводятся в исполнение. Но главное, культура русской цивилизации располагает к тому, чтобы не терпеть подобных злодеяний», – приводит «ПолитРоссия» слова депутата.

    Прамила Паттен в интервью Agence France-Presse заявила, что изнасилования и сексуальные посягательства, якобы совершаемые ВС РФ на Украине, являются частью российской «военной стратегии» и «преднамеренной тактики по дегуманизации жертв». «Когда женщин держат целыми днями и насилуют, когда вы начинаете насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда вы видите серию увечий на половых органах, когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, накачанных «Виагрой», это явно военная стратегия», - сказала она.

    По словам Паттен, ООН в своем сентябрьском отчете подтвердила «более сотни случаев» изнасилований или сексуальных посягательств на Украине после начала спецоперации России.

    «В отчете подтверждены преступления против человечности, совершенные российскими войсками, и, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия колеблется от четырех до 82 лет», – сказала она. Спецпредставитель ООН утверждает: жертвами в основном являются женщины и девочки, а также мужчины и мальчики. Но «зарегистрированные случаи – это только верхушка айсберга», – добавила она.

    Упоминание представителя МИД Марии Захаровой о «случае Денисовой» не случайно. Напомним, в начале апреля прозвучало заявление украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой о том, что военные якобы «насиловали детей» в Буче и Ирпене Киевской области, когда ВС РФ контролировали эти населенные пункты. В интервью швейцарской газете Blick Денисова обвинила российских военных в массовом изнасиловании украинок.

    Вскоре в офисе Денисовой открылась «специальная телефонная линия по оказанию психологической помощи», где якобы работали пять сотрудников. По данным омбудсмена, на этот номер звонили сотни людей, которые стали жертвами насилия со стороны россиян, сообщает «Украина.Ру». Денисова моментально стала мировой знаменитостью. Ее пригласили на заседание Всемирного экономического форума в Давосе. «Они насилуют маленьких детей. Трехлетний мальчик умер, изнасилованный орками», – говорила западным политикам омбудсмен.

    Однако иностранные журналисты захотели получить хоть какие-то доказательства. Западные репортеры обращались с запросами в офис Зеленского, в Верховную раду, в прокуратуру, полицию и спецслужбы. Но ответов не было. И вскоре стало понятно, что никаких доказательств просто не существует.

    Позже украинские журналисты также обратились к омбудсмену с открытым письмом, где выступили против риторики Денисовой. Выяснилось, что рассказы о сексуальном насилии русских солдат оказались фантазиями Денисовой и ее дочери Александры Квитко, которая работала на специальной телефонной линии в офисе своей мамы – вместо заявленных пятерых психологов. И, вероятно, получала за них зарплату.

    Дело дошло до того, что омбудсмена вызвали на допрос в прокуратуру качестве свидетеля, чтобы узнать источник её информации про все эти ужасные изнасилования, но на первом допросе она его не сообщила, на втором сослалась на свою дочь. В итоге в конце мая депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение Денисовой.

    Однако сама Денисова гордо называет свои грязные вымыслы «работой на информационном фронте», благим и праведным делом, которое помогала Украине в деле борьбы с «российскими оккупантами». Её поддержали ряд украинских СМИ, утверждающих, что Денисову следовало не уволить, а наградить медалью за удачную дискредитацию российских вооруженных сил.

    «Риторика эта стара и рассчитана на очень невзыскательного западного слушателя. Помнится, еще пропаганда Геббельса рассказывала про орды большевиков, которые якобы готовы вторгнуться в Западную Европу в самыми плохими намерениями, а пришли наши солдаты, которые, пока находились на постое, делали немцам домашний ремонт. Кстати, до сих пор восточные регионы Германии симпатизируют русским», – пояснил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

    Депутат также напомнил, как при Наполеоне французские СМИ рассказывали о русских военных и казаках, якобы идущих в Париж, чтобы всех насиловать. «А в Париж вошли русские офицеры, знавшие идеально французский язык и показывавшие примеры чести местным жителям. Александра I французы считали чуть ли не святым, который не тронул французских городов, а когда нарезали границы Европы, не обделил Францию», – сказал собеседник.

    Парламентарий добавил: модератором этих фальшивк всегда выступали англо-саксы, но итог их всегда один – развенчивание антироссийских мифов. «Их «уши» торчат и за нынешней пропагандой», – сказал он.

    «Хочу отдельно отметить, что все это очень дёшево. Но раз западная публика в информационном плане ест всё, что угодно, то зачем напрягаться, что-то доказывать и изобретать. В соросовских фондах есть куча готового креатива. Их аналитики понимают: слово «Виагра» вирусное – главное, чтоб его кто-то сказал первый, пусть даже и второсортный чиновник ООН, а дальше все СМИ с радостью подхватят этот слепленный фейк», – подчеркнул Матвейчев.
     
     
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