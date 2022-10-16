Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников - и даже те, что придумывались еще двести лет назад.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен о якобы насилии со стороны российских военных в отношении жителей Украины выходят за грань разумного.

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьёзно. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на Украине», которые, по её же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», – приводятся слова Захаровой в Telegram-канале МИД.

По словам российского дипломата, всё это напоминает лживые и провокационные заявления до недавнего времени уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие, а в итоге была уволена.

Кроме того, указала Захарова, подробные вбросы делаются не впервые. «В 2011 году в поддержку планов по уничтожению Ливии журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются «Виагрой». Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», – резюмировала представитель МИД РФ.

Спецпредставительница ООН портит свою репутацию ради секундного эффекта,

считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. «Подобные вещи рассказывали об иракских солдатах во время их вторжения в Кувейт, которое было спровоцировано США. Что тогда, что сейчас – обвинения едва ли будут подтверждены чем-то материальным. Даже фото бойца с коробкой из-под «Виагры» не будет», – заметил он.

Также Вассерман добавил: именно российская армия успешно справилась с проблемой насилия в военных конфликтах. «Отчасти из-за того, что у нас самые жесткие наказания за грабеж и изнасилования, и эти наказания всегда приводятся в исполнение. Но главное, культура русской цивилизации располагает к тому, чтобы не терпеть подобных злодеяний», – приводит «ПолитРоссия» слова депутата.

Прамила Паттен в интервью Agence France-Presse заявила, что изнасилования и сексуальные посягательства, якобы совершаемые ВС РФ на Украине, являются частью российской «военной стратегии» и «преднамеренной тактики по дегуманизации жертв». «Когда женщин держат целыми днями и насилуют, когда вы начинаете насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда вы видите серию увечий на половых органах, когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, накачанных «Виагрой», это явно военная стратегия», - сказала она.

По словам Паттен, ООН в своем сентябрьском отчете подтвердила «более сотни случаев» изнасилований или сексуальных посягательств на Украине после начала спецоперации России.

«В отчете подтверждены преступления против человечности, совершенные российскими войсками, и, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия колеблется от четырех до 82 лет», – сказала она. Спецпредставитель ООН утверждает: жертвами в основном являются женщины и девочки, а также мужчины и мальчики. Но «зарегистрированные случаи – это только верхушка айсберга», – добавила она.

Упоминание представителя МИД Марии Захаровой о «случае Денисовой» не случайно. Напомним, в начале апреля прозвучало заявление украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой о том, что военные якобы «насиловали детей» в Буче и Ирпене Киевской области, когда ВС РФ контролировали эти населенные пункты. В интервью швейцарской газете Blick Денисова обвинила российских военных в массовом изнасиловании украинок.

Вскоре в офисе Денисовой открылась «специальная телефонная линия по оказанию психологической помощи», где якобы работали пять сотрудников. По данным омбудсмена, на этот номер звонили сотни людей, которые стали жертвами насилия со стороны россиян, сообщает «Украина.Ру». Денисова моментально стала мировой знаменитостью. Ее пригласили на заседание Всемирного экономического форума в Давосе. «Они насилуют маленьких детей. Трехлетний мальчик умер, изнасилованный орками», – говорила западным политикам омбудсмен.

Однако иностранные журналисты захотели получить хоть какие-то доказательства. Западные репортеры обращались с запросами в офис Зеленского, в Верховную раду, в прокуратуру, полицию и спецслужбы. Но ответов не было. И вскоре стало понятно, что никаких доказательств просто не существует.

Позже украинские журналисты также обратились к омбудсмену с открытым письмом, где выступили против риторики Денисовой. Выяснилось, что рассказы о сексуальном насилии русских солдат оказались фантазиями Денисовой и ее дочери Александры Квитко, которая работала на специальной телефонной линии в офисе своей мамы – вместо заявленных пятерых психологов. И, вероятно, получала за них зарплату.

Дело дошло до того, что омбудсмена вызвали на допрос в прокуратуру качестве свидетеля, чтобы узнать источник её информации про все эти ужасные изнасилования, но на первом допросе она его не сообщила, на втором сослалась на свою дочь. В итоге в конце мая депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение Денисовой.

Однако сама Денисова гордо называет свои грязные вымыслы «работой на информационном фронте», благим и праведным делом, которое помогала Украине в деле борьбы с «российскими оккупантами». Её поддержали ряд украинских СМИ, утверждающих, что Денисову следовало не уволить, а наградить медалью за удачную дискредитацию российских вооруженных сил.

«Риторика эта стара и рассчитана на очень невзыскательного западного слушателя. Помнится, еще пропаганда Геббельса рассказывала про орды большевиков, которые якобы готовы вторгнуться в Западную Европу в самыми плохими намерениями, а пришли наши солдаты, которые, пока находились на постое, делали немцам домашний ремонт. Кстати, до сих пор восточные регионы Германии симпатизируют русским», – пояснил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Депутат также напомнил, как при Наполеоне французские СМИ рассказывали о русских военных и казаках, якобы идущих в Париж, чтобы всех насиловать. «А в Париж вошли русские офицеры, знавшие идеально французский язык и показывавшие примеры чести местным жителям. Александра I французы считали чуть ли не святым, который не тронул французских городов, а когда нарезали границы Европы, не обделил Францию», – сказал собеседник.

Парламентарий добавил: модератором этих фальшивк всегда выступали англо-саксы, но итог их всегда один – развенчивание антироссийских мифов. «Их «уши» торчат и за нынешней пропагандой», – сказал он.

«Хочу отдельно отметить, что все это очень дёшево. Но раз западная публика в информационном плане ест всё, что угодно, то зачем напрягаться, что-то доказывать и изобретать. В соросовских фондах есть куча готового креатива. Их аналитики понимают: слово «Виагра» вирусное – главное, чтоб его кто-то сказал первый, пусть даже и второсортный чиновник ООН, а дальше все СМИ с радостью подхватят этот слепленный фейк», – подчеркнул Матвейчев.