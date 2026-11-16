  • Новость часаУшаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Главную новогоднюю елку России выбрали в Подмосковье
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    Путин назвал амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 17:45 • Общество

    Россия закрыла брешь в борьбе с украинскими беспилотниками

    Россия закрыла брешь в борьбе с украинскими беспилотниками
    @ Минобороны России

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Российские войска начали применять новый БПЛА-перехватчик. В чем ключевые особенности аппарата под названием «Сокол-3», для каких именно целей он предназначен – и почему перед нами пример того, как российская ПВО закрывает бреши, возникающие вместе с появлением новых видов средств воздушного нападения?

    Подразделения ПВО получили новое средство средство борьбы с реактивными БПЛА. Это дрон-перехватчик «Сокол-3»: он не требует сложной инфраструктуры и долгой подготовки расчета. Бойцы 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» уже поражают с его помощью воздушные цели противника – от обычных беспилотников среднего и дальнего радиуса действия до реактивных аппаратов.

    Реактивные БПЛА – так называемые дроны-ракеты, или малогабаритные крылатые ракеты (МГКР), – применяются противником с 2024 года, С тех пор выросли и их количество, и номенклатура: к украинским серийным «Пеклу», «Палянице» и «Барсу» недавно добавилась американская ракета AGM-188A Rusty Dagger (она же изделие программы ERAM).

    Все эти изделия собирают из зарубежных комплектующих, а некоторые прямо в Европе, и по масштабам применения реактивных БПЛА киевский режим не сравнится с ВС РФ. Но их доля в каждом вражеском налете растет, и именно в этом главная опасность.

    По совокупности характеристик МГКР уступают классическим крылатым ракетам, но выигрывают в цене и простоте сборки, что позволяет наладить массовое производство. При этом реактивные дроны неуязвимы для большинства средств, которые успешно сбивают поршневые беспилотники: для мобильных огневых групп со стрелковым оружием, обычных дронов-перехватчиков и даже вертолетов малогабаритная крылатая ракета – слишком сложная цель.

    Для полноценных ЗРК она остается легкой мишенью, но стоит несравненно дешевле зенитной управляемой ракеты (ЗУР).

    Массовое применение таких аппаратов способно перегрузить и истощить традиционную систему ПВО.

    Поэтому вопрос создания дешевого и эффективного средства против реактивных БПЛА стоит сегодня перед многими странами, а европейцы к тому же озабочены снабжением Киева такими ракетами. Решение ищут по трем основным направлениям.

    Первое – максимальное удешевление ЗУР, чтобы их применение по МГКР стало экономически оправданным. Инженеры снижают стоимость существующих ракет, создают новые бюджетные образцы или перепрофилируют имеющиеся боеприпасы, например превращают в зенитные неуправляемые авиационные ракеты или старые ракеты «воздух – воздух» из складских запасов. Российский ОПК здесь заметно преуспел: «противодроновые» ракеты для комплекса «Панцирь» и новейшего ЗРК «Крона-Э» стали адекватным по цене ответом на угрозу МГКР.

    Второе – скорострельные зенитные артиллерийские установки с программируемыми боеприпасами, такие как российские 2С38 «Деривация-ПВО» и ЗАК-30 «Цитадель». Боеприпасы к ним намного дешевле ракет, но сами машины дороги, а выпуск в масштабах, нужных фронту и тылу, еще только разворачивается.

    Третье направление – БПЛА-перехватчики. Это самый бюджетный инструмент, которому не нужна сложная ремонтная и обслуживающая инфраструктура, как ЗРК или артиллерийским системам.

    Изначально дроны-перехватчики появились как продукт фронтовой смекалки: FPV-аппараты оснащали обрезами и сеткометами или использовали для тарана вражеских коптеров. Идея сработала, и вскоре начался серийный выпуск перехватчиков для борьбы с дальними поршневыми БПЛА, таких как наши «Елка» и «Сокол-И» (аналогичные системы для перехвата «Гераней» и «Лютых» есть и у противника).

    Но против реактивных целей их скорости в 150–250 км/ч не хватало: перехватчики просто не могли догнать мишень. Началась гонка за скоростным БПЛА-«истребителем».

    О появлении таких прототипов на Украине телеканал CNN сообщил еще 31 августа, но в середине октября газета The Guardian со ссылкой на украинские источники признала, что даже при самом оптимистичном сценарии доводка до серии займет три-четыре месяца. То есть раньше февраля 2027 года ВСУ их не получат, причем речь идет не столько об украинском ВПК, сколько о западных заводах или совместных предприятиях.

    Россия в этой гонке снова опередила противника: перехватчик «Сокол-3» уже выпускается серийно, поступает в войска и успешно работает в небе. Что он собой представляет и чем отличается от предшественника?

    «Сокол-3» – компактный БПЛА самолетного типа с прямым крылом, хвостовым оперением и толкающим винтом, такая схема дает высокую маневренность, необходимую для погони за скоростными целями. В отличие от «Сокола-И», который развивал 270 км/ч на электротяге, новинка получила высокооборотный бензиновый двигатель, позволяющий разгоняться до 360–400 км/ч, а сам аппарат стал вдвое компактнее.

    Запускается он не с рук, а с катапульты, что помогает мгновенно набрать скорость и лечь на боевой курс. В носовой части стоит оптико-электронная камера для распознавания и точного наведения, а устройство боевой части пока не раскрывается. Дрон способен подниматься на высоту до 6 км, работать на удалении до 30 км от пусковой позиции и патрулировать воздух 30 минут.

    Алгоритм работы такой: РЛС или оптико-электронный комплекс обнаруживает вражеский аппарат, оператор получает данные о его направлении, скорости и высоте, бортовая электроника рассчитывает траекторию перехвата, затем следуют пуск с катапульты, выход на цель и ее поражение. Дальность полета позволяет уничтожать беспилотники еще на дальних подступах, не подпуская их к охраняемым объектам, позициям и технике.

    Связка с РЛС - одна из ключевых особенностей применения нового БПЛА-перехватчика. Это значит, что скоростные дроны-полноценно встроились в эшелонированную систему ПВО. Они заняли промежуточную нишу между мобильными огневыми группами и тихоходными дронами, с одной стороны – и дорогими ЗРК, с другой. Таким образом, российская ПВО закрыла брешь, возникшую после массового появления реактивных беспилотников, и сделала это гораздо раньше противника.

    Главное
    Еврокомиссия подготовила план кредита для Украины на 45 млрд евро
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций
    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    В Германии отозвали лицензию Мерца на полеты за штурвалом самолета
    Мэр Нью-Йорка распустил подразделение полиции по разгону протестов

    Как Россия преодолеет урановый дефицит

    Одно из важнейших для всей планеты полезных ископаемых – уран – уже в ближайшей перспективе ожидает существенный дефицит. Это будет иметь глобальные последствия, особенно с учетом резкого распространения атомной энергетики. Как этот дефицит коснется Россию и каким способом она уже сейчас готовится его преодолеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации