Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
Ушаков анонсировал визит Путина в Таджикистан после саммита АТЭС
Ушаков: Путин проведет переговоры с Рахмоном в Душанбе после саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин по завершении саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) посетит Душанбе для переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Наш президент залетит после Китая в Таджикистан, и в Душанбе состоится рабочая встреча двух лидеров», – передает слова Ушакова РИА «Новости».
Помощник президента добавил, что лидеры заинтересованы в подробном обсуждении аспектов двустороннего взаимодействия.
Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина провести переговоры на полях саммита АТЭС.
В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента к международным контактам на саммите.
В субботу администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая на полях саммита в Шэньчжэне.