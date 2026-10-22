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Ядров представлен коллективу Минтранса в качестве министра
Вице-премьер Никитин представил нового министра транспорта Ядрова
Вице-премьер России Андрей Никитин официально представил сотрудникам Министерства транспорта нового руководителя ведомства Дмитрия Ядрова.
Ядров приступил к своим обязанностям в соответствии с указом главы государства от 22 октября, сообщает Минтранс. «Мы знаем Дмитрия Викторовича как человека системного, умеющего принимать решения и доводить начатое до конца. В то же время он умеет слушать и слышать позицию, балансировать эту позицию», – подчеркнул Никитин.
Ядров выразил благодарность коллективу Росавиации, которым он руководил ранее, и отметил готовность вместе с командой Минтранса эффективно решать поставленные руководством страны задачи и реализовывать национальные проекты.
В завершение мероприятия новый глава ведомства вручил Андрею Никитину знак отличия министра транспорта Российской Федерации «За труд и пользу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта.
Во вторник профильный комитет Государственной думы рекомендовал утвердить Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.
В понедельник пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков отметил успешное обеспечение стабильной работы отечественной авиаотрасли Дмитрием Ядровым.