Диверсанты ВСУ пытались сбежать из Красноармейска в гражданской одежде

Пленный рассказал о попытке украинских диверсантов скрыться в гражданской одежде

Tекст: Вера Басилая

Командование ВСУ направило в Красноармейск три группы боевиков для съемки постановочных видео с украинскими флагами. Участник одной из таких групп, Владимир Толстых, был взят в плен российскими военнослужащими, передает РИА «Новости».

Толстых рассказал, что им выдали рюкзаки с флагами и приказали установить их в городе, чтобы создать видимость отсутствия российских военных. После этого диверсанты должны были переодеться в гражданскую одежду и покинуть город под видом мирных жителей. За их действиями следили украинские дроны.

По словам пленного, после завершения задания он скрывался в подвалах разрушенных домов, пока его не обнаружили российские военные, которые вытащили его из-под кровати, напоили и накормили.

«Желаю, чтобы уже прекратили вот эти пиар-акции. И пора прекратить уже эту войну, уже хватит», – заявил Толстых.

Напомним, силовые подразделения и беспилотные системы ВС России уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска и Димитрова. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины.